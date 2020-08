Cronaca



Auto contro moto, feriti due giovani

venerdì, 7 agosto 2020, 14:17

di vinicia tesconi

È avvenuto oggi verso le 13 in viale XX Settembre all'altezza dell'ex sede del liceo scientifico Marconi in zona Stadio. Un ragazzo e una ragazza su una moto di grossa cilindrata sono stati presi in pieno mentre si immettevano sul viale da un'auto che scendeva in direzione Carrara Marina. I due ragazzi sono stati subito soccorsi dalle ambulanze del 118. Avevano traumi ed escoriazioni ma erano entrambi coscienti. Sotto choc invece l'uomo alla guida dell'auto che li ha investiti che è stato soccorso dai sanitari per una crisi di nervi dovuta al l'angoscia causata dall'incidente.