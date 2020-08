Cronaca



Avenza deserta per colpa dei lavori sul ponte: la protesta dei cittadini

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:30

di vinicia tesconi

Via Giovan Pietro, Via Toniolo e via Gino Menconi vuote, parcheggi liberi, rare e sparute auto in transito, pochissimi passanti. Questa la situazione di oggi, mercoledì 26 agosto, abitualmente giorno del mercato settimanale di Avenza che di solito vede queste zone piene di gente, a un giorno dalla chiusura del ponte di Avenza per i lavori oggetto di infinite polemiche. A documentarla in un filmato è stato un cittadino, Cesare Micheloni, sconfortato dalla situazione della frazione in cui vive.



“Si è ridotto notevolmente l’afflusso di persone - ha detto Micheloni - in questa parte di Avenza che è il cuore pulsante del quartiere in cui ci sono le attività commerciali, i bar e la banca. Non è mai successa una cosa simile, se non durante il lockdown. A fine lavori faremo le dovute considerazioni, ma forse anche prima.”. Intanto dai social sono arrivate molte lamentele non solo per la chiusura del ponte di Avenza ma anche perché, in concomitanza con quel cantiere ne è stato aperto un altro nella strada parallela, ultima via di accesso alla parte di Avenza vecchia, che riduce lo spazio della carreggiata – per forza di cose adesso più trafficata - e quindi causa ulteriorio rallentamenti nel traffico.

