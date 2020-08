Cronaca



Blocco di marmo sbilancia camion sull'Aurelia: nessun ferito

mercoledì, 5 agosto 2020, 14:06

di vinicia tesconi

Ha rischiato di perdere il grosso blocco di marmo che stava trasportando e anche di innescare pericolosi incidenti, il camion che stamani verso mezzogiorno ha transitato lungo la via Aurelia, tra l'arco della cementeria e la rotatoria della via dei marmi.



Nessuno scontro e nessun ferito, per fortuna, ma il rimorchio su cui era trasportato il blocco di marmo è risultato letteralmente fiaccato. Probabilmente il blocco non era stato né fissato né posizionato bene sul pianale del rimorchio e durante il tragitto si è mosso tanto da sbilanciare il mezzo fino a spezzarlo in due.



Il traffico si è ingorgato in attesa dei mezzi che hanno permesso il recupero del blocco e il traino del mezzo danneggiato.



Foto di Cristina Maioglio

