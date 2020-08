Cronaca



Cade dal terzo piano: grave una donna a Massa

martedì, 18 agosto 2020, 14:03

Un volo pauroso che poteva avere conseguenze molto più gravi. É successo stamani a Massa:una donna è caduta dalla finestra della sua abitazione sita al terzo piano di un palazzo. La donna ha riportato vari traumi agli arti e una probabile emorragia interna per la quale è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Delle Apuane. Inizialmente era stato richiesto l'intervento del l'elisoccorso Pegaso ma poi l'allarme é rientrato per le condizioni della donna non in pericolo di morte.



V. T.