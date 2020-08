Cronaca



Carrara e i “suoi” diritti

martedì, 25 agosto 2020, 12:17

Come vuole la tradizione del Festival, all'interno del programma di Con-vivere sono state pensati incontri e visite guidate finalizzate alla scoperta della città di Carrara, dei suoi tesori e della sua memoria. Il filo conduttore è il tema dell'edizione 2020 del Festival: Diritti. Sono tre i momenti di approfondimento dedicati alla città.

Il primo è in programma giovedì 10 settembre ore 21.00 Accademia di Belle Arti (l'incontro verrà replicato sabato 12 settembre, sempre alle ore 21,00 Accademia di Belle Arti) è in programma la visita guidata dal titolo "Il diritto all’arte e alla bellezza Visitare un museo al tempo del Covid", a cura di Corrado Lattanzi, Associazione Amici dell’Accademia. Una visita tra le stanze dell'Accademia di Carrara, di arte, architettura e didattica per far conoscere quanta importanza abbia l’Accademia di Belle Arti, fin dalla sua fondazione, nel garantire il diritto all’arte e alla bellezza come patrimonio collettivo da valorizzare e da sostenere.

Venerdi 11 settembre alle ore 21.30 presso il Giardino Palazzo Binelli. "I monumenti civili di Carrara Luoghi della memoria" è il titolo dell'incontro che avrà come relatore Davide Lambruschi, console Touring Club e vicario Accademia Albericiana. L'appuntamento nasce dalla consapevolezza che i luoghi, i monumenti siano custodi della parola, secondo il celebre monito dello storico e giurista Piero Calamandrei che lì esortava a cercare i principi ispiratori della Costituzione e non già negli archivi parlamentari o negli uffici dei giuristi. Per l'evento é prevista anche la diretta online sul sito del Festival.

Infine, domenica 13 settembre (ore 21.30 Giardino Palazzo Binelli): "Di Porta in Porta Con gli Artisti di Carrara Studi Aperti", a cura di APS Oltre. Un mini docufilm realizzato da Bebop Communications durante l’edizione 2019 di Carrara Studi Aperti. Un tour dai mari ai monti, passando per il centro storico di Carrara, alla scoperta del mondo, degli atelier, e di alcuni dei personaggi di Carrara Studi Aperti. Un tour/intervista che, di porta in porta, salta da una realtà artistica all’altra catapultando lo spettatore in una selezione delle possibilità artistico e creative che si possono trovare nella nostra città. Un video emozionante per chi ha vissuto e collaborato con le realtà che vengono presentate, affascinante per chi ancora non avesse mai avuto la possibilità di addentrarsi in un tour nell’artigianato e nell’arte di Carrara.

Come sempre, nel libretto del programma di Con-vivere, nella Sezione Carrara Aperta, sono segnalati tutti gli eventi ad organizzazione autonoma, che si svolgeranno nei giorni del festival.

Per il rispetto del distanziamento anticontagio è necessario prenotarsi a tutti gli eventi. La procedura è semplice: basta collegarsi al sito www.con-vivere.it e registrarsi.

La segreteria del Festival è comunque disponibile per info e assistenza nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 ed i pomeriggi dalle 14.30 alle 16.30; il numero da contattare è lo 0585 55249.