Cena in blu a Marina: palloncini, gadget per fumatori e volantini da interpretare

venerdì, 28 agosto 2020, 09:44

di vinicia tesconi

Pizzerie, bar e ristoranti pieni, negozi aperti, in parte, o con le vetrine accese e un po’ di gente a passeggio nel centro di Marina più di una normale serata del giovedì: da questo punto di vista la controversa cena in blu di Marina di Carrara, annunciata da una locandina dal tenore nefasto e in controtendenza con lo scopo per cui avrebbe dovuto essere creata, è stata un successo. Molti, infatti, i titolari di esercizi commerciali che si sono detti soddisfatti dell’evento e pure della locandina, pur ammettendo di non averla letta, non avervi prestato attenzione o di averla letta e vabbè non tutto può essere perfetto. Molti, tuttavia, anche gli scontenti: dell’evento che non ha contemplato la parte di Marina in cui si trovano, delle molte pecche dell’organizzazione e anche di una locandina imbarazzante che hanno preferito non esporre.



Se entusiasti si sono dichiarati i commercianti di via Venezia – che però, abbiamo scoperto, sono stati gli ideatori dell’evento e anche i fruitori di tutte le attrattive previste, ovvero il gazebo della Carrarese, quello della scuola di sub e una piccola esposizioni di sculture in ceramica – indifferenti sono risultati quelli di Piazza Menconi e zone limitrofe che non hanno esposto nemmeno un misero palloncino blu nei casi rari in cui erano aperti, sostanzialmente impassibili quelli della zona movida, che hanno avuto il solito giro di gente, un po’ alterati quelli delle vie non chiuse al traffico che incrociano quelle del centro di Marina che, se hanno voluto partecipare alla Cena in blu hanno dovuto addobbare il proprio negozio con palloncini a spese loro perché non compresi nella zona prescelta per l’evento. I commercianti di via Venezia hanno anche spiegato l’origine della famosa gaffe della locandina. I



nnanzitutto, va chiarito, che non si trattava affatto di locandine ma di semplici volantini in formato A4 che forse, per la scarsissima visibilità che avevano dato il formato ridotto, hanno limitato l’impatto della frase fuori luogo usata per pubblicizzare l’evento: “ Spero che un giorno così non ritorni mai più”. Lo slogan della Cena in blu, nei giorni scorsi, aveva suscitato non poche polemiche proprio per il messaggio incomprensibilmente contraddittorio che lanciava e, tuttavia, non era stato modificato dal settore attività produttive che ha avuto l’incarico di organizzare l’evento. Anche la stessa presidente della commissione commercio, Marzia Paita, a cui avevamo chiesto spiegazioni sia sull’errore in locandina sia sul costo di tutta l’operazione promozionale dell’evento che ammonta a oltre 1700 euro, aveva preferito non rispondere al momento per non alimentare le polemiche.



Ecco, finalmente svelato l’arcano mistero grazie alle spiegazioni date dai commercianti di via Venezia: l’idea di chiamare l’evento “ Nel blu dipinto di blu” era venuta ad alcuni di loro che hanno lottato con impegno e dedizione per riuscire ad ottenere almeno una serata di attrazione in tutta la difficile estate 2020 condizionata dalla pandemia e dalla crisi economica che ne è conseguita. Dopo molti passaggi a vuoto, date saltate e proposte sempre più ridimensionate, finalmente è arrivato il via libera a una manifestazione “ di basso profilo” – la Cena in blu, appunto – che non doveva avere musica, né attrazioni che creassero assembramenti, né bancarelle.



L’organizzazione dei dettagli, come è noto, sarebbe poi passata nelle mani del settore attività produttive che, nel tentativo di condensare in un unico messaggio l’angoscia data dal lockdown per coronavirus e l’invito al solo evento che voleva riaprire la strada della normalità estiva e turistica di Marina, ha partorito la variazione del primo verso della canzone di Modugno e Migliacci. Cioè: “ spero che un giorno così non ritorni mai più” non è stato una svista o un errore, a quanto affermato dai commercianti di via Venezia, ma una creazione voluta e riferita alla lunga chiusura totale dovuta al coronavirus - che, tuttavia, è durata ben più di un giorno - usata per invitare a partecipare alla Cena in blu con l’intento di festeggiare l’aver lasciato alle spalle quel momento difficile. L’organizzazione ha poi deciso di investire i famosi 1700 euro in addobbi e gadget che contraddistinguessero l’evento e che si sono tradotti in alcuni palloncini azzurri e del nastro di tulle blu per addobbare i negozi, una panchina in legno con sopra dipinto lo slogan della manifestazione e incorniciata da un arco di palloncini azzurri posta in via Venezia, dai volantini dell’evento e da una quantità considerevole di posacenere da spiaggia con il nome dell’evento da distribuire come gadget, ovviamente solo ai fumatori.



“Ci hanno dato un mucchio di roba – è stato il commento soddisfatto di alcuni negozianti di Via Venezia.Gli scorsi anni non ci davano niente.”. Qualcuno tra loro non ha mancato, tuttavia, di sottolineare l’incongruenza tra il concedere, da mesi peraltro, il mercato settimanale del giovedì mattina che riempie di bancarelle, di persone e di inevitabili assembramenti le stesse strade e di mettere tutte le limitazioni anti-covid per una serata come la Cena in blu. Ma la linea generale dei commercianti è stata: “ Siamo stremati dal lockdown e da una stagione estiva molto sottotono rispetto agli altri anni, quindi adesso va bene tutto. Ogni cosa è meglio che niente.”.