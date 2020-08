Cronaca



Controlli intensi durante il week-end di Ferragosto: due denunce

domenica, 16 agosto 2020, 12:46

Intensa è stata l’attività della polizia della questura di Massa Carrara a seguito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio in occasione della movida con determinata attenzione per la zona di Marina di Massa, piazza Betti, via San Leonardo e via Ascoli: 313 sono state le persone identificate, 150 i veicoli controllati, elevate 20 contravvenzioni al codice della strada e ritirati quattro documenti.

La polizia ha inoltre provveduto a denunciare in stato di arresto un massese per maltrattamenti in famiglia mentre ha provveduto a denunciare in stato di libertà un ragazzo massese sempre per maltrattamenti in famiglia e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio poiché trovato in possesso di 29,43 gr. di marijuana, con precedenti di polizia per medesimi reati e frequentatore della zona di Marina di Massa particolarmente attenzionata dalla polizia in questa estate massese.