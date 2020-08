Coronavirus, 10 nuovi casi tra Apuane e Lunigiana

Altri articoli in Cronaca

domenica, 23 agosto 2020, 11:51

Tutti gli eventi descritti sono stati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona della Marina. Il commissariato di polizia di Carrara è al lavoro per identificare tutti i protagonisti dell’azione criminosa al fine di provvedere a denunciarli all’autorità giudiziaria per i gravi reati commessi

domenica, 23 agosto 2020, 08:44

È successo due sere fa lungo viale Delle Pinete a Marina di Massa: un gruppo di ragazzi su un'auto, presumibilmente una Fiat 500 x nera, hanno affiancato il trenino turistico che fa la spola tra la Partaccia e il centro di Marina di Massa ed hanno cominciato a bersagliere i...

sabato, 22 agosto 2020, 23:14

Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 agosto, sono 27. Un altro caso a Carrara e uno a Massa

sabato, 22 agosto 2020, 14:13

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di Carrara sono intervenuti in località Grazzano per la richiesta di una donna che riferiva che il proprio figlio, già noto alle forze dell’ordine, era rincasato in stato di evidente agitazione facendole temere per la propria incolumità

venerdì, 21 agosto 2020, 14:59

L’amministrazione comunale rivede al rialzo i valori medi di mercato dei materiali da taglio: il provvedimento, messo nero su bianco con una determina dirigenziale pubblicata sul sito del comune di Carrara, arriva al termine di un percorso lungo e articolato

venerdì, 21 agosto 2020, 13:56

Senza soluzione di continuità l’attività svolta dalla questura durante il periodo estivo durante il quale sono stati potenziati i servizi di controllo del territorio e dato ulteriore impulso al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti