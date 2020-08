Coronavirus, 13 casi a Carrara e 8 a Massa

Altri articoli in Cronaca

sabato, 29 agosto 2020, 17:20

Un esperimento riuscito, da ripetere e da affinare, che ha coinvolto il tessuto commerciale della città, l'amministrazione, gli artisti e anche i cittadini comuni che si sono messi a disposizione per la riuscita dell'evento, in poche parole, "un'armonia" di intenti che per la prima volta ha messo tutti d'accordo

sabato, 29 agosto 2020, 14:39

Nell’ultimo scampolo d’estate, ancora giornate di controlli per il personale della questura e del commissariato di Carrara finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti ed al rispetto delle normative finalizzate ad evitare assembramenti nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico

sabato, 29 agosto 2020, 14:36

Codice arancione per temporali e rischio idrogeologico dalle 18 di oggi, sabato 29 agosto, alle 13 di domani, domenica 30 agosto, sul nord ovest della Toscana. Codice giallo su tutto il resto della Toscana. Li ha emessi la sala operativa unificata della Regione in seguito alla perturbazione in transito

venerdì, 28 agosto 2020, 18:12

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 agosto, sono 22. Tra zona Apuane e Lunigiana sono in tutto 10 i nuovi casi di contagio.

venerdì, 28 agosto 2020, 15:16

Il turismo è il settore più colpito dalle conseguenze della pandemia ed anche quello per il quale la ripresa appare più lunga e difficoltosa. L’appello accorato di una rappresentante della categoria “dimenticata” da stato e comune

venerdì, 28 agosto 2020, 09:44

Pizzerie, bar e ristoranti pieni, negozi aperti, in parte, o con le vetrine accese e un po’ di gente a passeggio nel centro di Marina più di una normale serata del giovedì: da questo punto di vista la controversa cena in blu di Marina di Carrara è stata un successo