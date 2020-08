Coronavirus, 16 casi a Carrara e 4 a Massa

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:30

Via Giovan Pietro, Via Toniolo e via Gino Menconi vuote, parcheggi liberi, rare e sparute auto in transito, pochissimi passanti. Questa la situazione di oggi. Video

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:28

Lo scopo è quello di sensibilizzare contro gli abbandoni e i maltrattamenti, affrontando le varie problematiche inerenti il mondo animale. La presidente è Valentina Montani e il vice Marco Ciuffi

mercoledì, 26 agosto 2020, 09:20

E' stato arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti nonché per guida sotto l’assunzione di droga, poiché nel sangue aveva anche tracce di cocaina e cannabinoidi

martedì, 25 agosto 2020, 17:21

Il comitato cittadini residenti centro storico di Massa ha raccontato le vicende spiacevoli che riguardano il centro storico della città

martedì, 25 agosto 2020, 16:54

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, con l’assessore al sociale Anna Galleni e la presidente della commissione commercio Marzia Paita si è recato oggi presso la sede del commissariato di polizia e presso la caserma dei carabinieri di Carrara per ringraziare il personale intervenuto sabato sera a Marina di...

martedì, 25 agosto 2020, 16:15

Lo si legge nell’aggiornamento settimanale, a partire da lunedì 17 agosto, sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest