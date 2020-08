Coronavirus, 8 nuovi casi a Carrara: 4 legati a cluster della comunità domenicana

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 24 agosto 2020, 17:27

Lo afferma Valter Mazzetti, segretario generale della Federazione Fsp Polizia di Stato, dopo l'aggressione contro polizia e carabinieri intervenuti la notte fra sabato e domenica a Marina di Carrara per sedare una rissa. Video

lunedì, 24 agosto 2020, 16:55

A seguito della positività di due persone che lavorano in un locale di Marina di Massa, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che anche in questo caso, come consuetudine, sono stati eseguiti tutti i controlli previsti in base all’indagine epidemiologica ed alle dichiarazioni rese da tutte le persone coinvolte

lunedì, 24 agosto 2020, 12:39

Lo sfogo di una giovanissima mamma, Alice Pucciarelli, massese ma residente col compagno a Sarzana, che, per questioni personali e famigliari (oltre che affettive), il 7 agosto contatta il parroco della chiesetta in cui è stata battezzata per dare al piccolo Edoardo il sacramento del battesimo

lunedì, 24 agosto 2020, 10:16

Si aggiungono altri appuntamenti al programma della quindicesima edizione di Con-vivere in programma da giovedì 10 a domenica 13 settembre dedicato a Diritti

domenica, 23 agosto 2020, 15:49

Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 agosto, sono 21. Nell'area Apuane-Lunigiana i casi registrati oggi sono in tutto 10 così suddivisi: 7 nell'area Apuane e 3 in Lunigiana

domenica, 23 agosto 2020, 11:51

Tutti gli eventi descritti sono stati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona della Marina. Il commissariato di polizia di Carrara è al lavoro per identificare tutti i protagonisti dell’azione criminosa al fine di provvedere a denunciarli all’autorità giudiziaria per i gravi reati commessi