E' morto Giuseppe Bellentani, ristoratore e papà del collega Marco

lunedì, 31 agosto 2020, 17:00

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 31 agosto, sono 28. Di questi, 7 nella zona Apuane: due a Carrara e cinque a Massa

lunedì, 31 agosto 2020, 14:55

La stagione di raccolta dei funghi è alle porte e già si è registrato, nei giorni scorsi, un primo caso di intossicazione sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest. Sette turisti, che credevano di aver raccolto i “Cantharellus cibarius”, ottimi funghi commestibili chiamati anche “Galletti”, hanno invece raccolto e consumato alcuni...

lunedì, 31 agosto 2020, 14:49

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità fino alle ore 20 di oggi, lunedì 31 agosto. L’allerta è valida per tutta la regione. Domani previsto un miglioramento

lunedì, 31 agosto 2020, 14:44

Anche per sabato 5, domenica 6 e per sabato 12 e domenica 13 settembre sarà necessaria la prenotazione delle postazioni nelle spiagge libere Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra

lunedì, 31 agosto 2020, 14:39

Una serie di trombe d'aria si è formata in mare aperto di fronte al litorale di Marina di Carrara ed ha scatenato non poca preoccupazione in tutti gli abitanti della città dal momento che sono risultate visibili sin dalle colline che circondano il centro storico

lunedì, 31 agosto 2020, 11:45

Oggi sarà lutto cittadino a Massa in ricordo delle due sorelline Jannat e Malk Lassiri, morte ieri mattina in un camping alla Partaccia