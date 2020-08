Cronaca



Edilizia scolastica: affidate le indagini diagnostiche sui solai di tre istituti

martedì, 4 agosto 2020, 13:37

Proseguono i controlli e le verifiche sui solai delle scuole superiori della nostra Provincia: nei giorni sorsi mentre da una parte sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza dei locali mediante il posizionamento di controsoffitti antisfondellamento negli istituti Einaudi-Fiorillo e Zacagna di Carrara, il Servizio Patrimonio e Fabbricati della Provincia di Massa-Carrara ha affidato i lavori di indagini diagnostiche sui solai di tre istituti per una spesa complessiva di circa 33 mila euro.



Si tratta degli edifici del liceo Repetti-Montessori di Carrara, dell’istituto alberghiero Minuto di Marina di Massa e del liceo Palma di Massa.



Le indagini avviate sono verifiche di secondo livello, che prevedono l’uso di strumentazione apposita, come le termo camere, in grado di eseguire un check-up dettagliato dei soffitti e del materiale laterizio



I lavori sono stati affidati a ditte specializzate, la Di.Mo.Re srl di Brescia e la Tecnoindagini srl di Cusano Milanino, e vanno a completare, per quanto riguarda il liceo di Carrara e l’alberghiero, il piano degli accertamenti sugli edifici predisposto dalla Provincia di Massa-Carrara, che era stato finanziato dal Ministero dell’istruzione per 60 mila euro con decreto del gennaio 2020. Per quanto riguarda il Palma, invece, l’intervento è inserito all’interno del Pon, il programma operativo nazionale finalizzato alla ripartenza della didattica dopo l’interruzione legata alla pandemia.