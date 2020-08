Cronaca



Escursioni sui sentieri delle prossime alluvioni: una nuova iniziativa di Legambiente

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:11

Legambiente Carrara ha organizzato una serie di escursioni nel bacino montano del Carrione, con il fine di mostrare e di fare vedere ai cittadini con i propri occhi le innumerevoli situazioni di cattiva gestione del territorio che incrementano il rischio alluvionale. Lo scopo è di accrescere la consapevolezza dei cittadini e di esercitare una pressione sull’amministrazione comunale, smuovendola dalla sua perniciosa inerzia. Le date e i luoghi in cui si svolgeranno le escursioni sono Domenica 9 agosto 2020: bacino di Torano, Domenica 16 agosto: bacino di Miseglia, Domenica 23 agosto: bacino di Colonnata.



Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 nel piazzale del Ponte di ferro (bivio via Colonnata-via Miseglia). E’ obbligatorio presentarsi con la mascherina. Legambiente ha spiratole ragioni di questa iniziativa: “Il territorio lungo l’intera asta del Carrione è soggetto a un rischio alluvionale elevato, che diventa particolarmente elevato nel centro città. Basti pensare che l’insieme degli interventi già eseguiti o previsti nei prossimi anni (argini, riprofilature dell’alveo, adeguamento dei ponti, rimozione delle passerelle, galleria di bypass Torano-Gragnana ecc.) non si propone di mettere in sicurezza il territorio (obiettivo al momento considerato irraggiungibile), ma semplicemente di ridurre il rischio da “molto elevato” (territorio inondabile dalla piena trentennale: Q30) a “elevato” (inondabile dalla duecentennale: Q200). La messa in sicurezza è rinviata a interventi futuri nel bacino montano finalizzati a trattenere in esso le portate duecentennali, lasciando transitare solo la Q30 (sopportabile dal tratto Carrara-mare quando saranno completati gli interventi della prima fase sopra accennati). Gli interventi nel bacino montano rivestono dunque una priorità assoluta poiché ridurrebbero fin da subito il rischio idraulico, senza dover attendere decenni per il completamento degli altri interventi. L’aspetto più preoccupante è che gli amministratori e le forze politiche si comportano come se fossero inconsapevoli del reale livello di rischio e, considerato che gli interventi previsti dal masterplan sono realizzati dalla regione, si sentono deresponsabilizzati, come se il problema non fosse di loro competenza. Nei PABE e nel Regolamento agri marmiferi, infatti, gli interventi prioritari che proponiamo da anni non sono previsti nemmeno in futuro. A causa di tale scarsa consapevolezza, inoltre, gli interventi effettuati o autorizzati nel bacino montano (strade, cave, ravaneti, canalizzazioni ecc.) non tengono conto delle ripercussioni sul rischio idraulico che, quasi sistematicamente, viene così incrementato. La nostra definizione di “fabbrica del rischio alluvionale” attribuita al comune non è dunque soltanto uno slogan, ma un modo efficace di descriverne l’effettiva attività. Legambiente, attraverso questa e altre iniziative, si propone di fermare la fabbrica del rischio alluvionale togliendo ogni alibi all’amministrazione comunale e mettendola di fronte alle proprie responsabilità: se continuerà a non intervenire nel bacino montano, alla prossima alluvione sarà chiamata a risponderne.”



A servizio dei cittadini sono stati messi a disposizione nel programma una serie di link e di documenti, riccamente illustrati, la cui lettura può fornire diversi approfondimenti.