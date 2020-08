Ferragosto a Campocecina: bivacchi abusivi e sporcizia ovunque

Altri articoli in Cronaca

domenica, 16 agosto 2020, 12:46

Intensa è stata l’attività della polizia della questura di Massa Carrara a seguito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio in occasione della movida con determinata attenzione per la zona di Marina di Massa, piazza Betti, via San Leonardo e via Ascoli

domenica, 16 agosto 2020, 12:41

L’indagato, denunciato alla competente autorità giudiziaria per furto aggravato, è un cittadino 44enne di Carrara con una lunghissima esperienza pregressa in delitti contro il patrimonio ed in particolare è noto alle forze dell’ordine in quanto specializzato nel furto di veicoli

sabato, 15 agosto 2020, 08:58

Insolita avventura di alpinismo lento, tra la sera e la notte, quella organizzata e svolta l’altra sera dall’associazione Mangia Trekking sull’Alta Via dei Monti. Nell’area di confine tra Toscana, Liguria ed Emilia

sabato, 15 agosto 2020, 08:56

Scade il prossimo 31 agosto, il Bando per selezionare, nella Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli, un «Animatore di Comunità», figura chiave del «Progetto Policoro», attivato dalla Chiesa su tutto il territorio italiano, con lo scopo di promuovere e sviluppare l’imprenditorialità giovanile

venerdì, 14 agosto 2020, 18:41

Negli ultimi tempi i carabinieri della stazione di Fossola avevano intensificato i controlli nei confronti di un 34enne che abita nella zona di Fossone, che sta scontando presso la propria abitazione alcune condanne per reati contro il patrimonio e di droga commessi anni addietro

venerdì, 14 agosto 2020, 16:14

Un cittadino albanese ricercato in ambito nazionale dalle forze dell’ordine poiché doveva scontare la pena della reclusione di 11 mesi e 9 giorni è stato arrestato in Montignoso dalla polizia