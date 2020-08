Cronaca



“Ferragosto sicuro a Carrara", il bilancio dell'attività dei carabinieri

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:29

Controlli straordinari dei militari dell’Arma in tutto il periodo di Ferragosto a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con l’attenzione rivolta al controllo di centinaia di persone ed autoveicoli, alla vigilanza sulle abitazioni incustodite, pur non mancando gli arresti, le denunce a piede libero, le contravvenzioni per ubriachezza nelle zone della “movida” e le sempre numerose segnalazioni e richieste di aiuto da parte dei cittadini al numero di emergenza 112.

Il piano dei servizi di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Carrara negli ultimi giorni, ha avuto come obiettivo principale quello di garantire un’adeguata cornice di sicurezza ai luoghi maggiormente frequentati dai turisti e dalle persone del luogo, oltre che quello di scoraggiare eventuali malintenzionati, che approfittando del periodo estivo tentano inevitabilmente di “ripulire” le abitazioni lasciate incustodite dalle famiglie che trascorrono la giornata al mare, oppure che si allontanano da casa per la classica “gita fuori porta”. Le pattuglie dell’Arma non hanno trascurato nemmeno il tema della sicurezza stradale, infatti sono stati numerosi i posti di controllo sulle principali arterie ma anche nei centri abitati.

Proprio in tema di sicurezza stradale, l’attenzione dei militari si è concentrata sul tasso alcolemico degli automobilisti, con l’impiego di attrezzature specifiche quali precursori ed etilometri, così da prevenire eventuali sinistri stradali. Il dato emerso è stato confortante, in quanto i numerosi controlli effettuati nella zona di Marina di Carrara non hanno fatto rilevare infrazioni alla guida legate all’abuso di alcool. Un episodio singolare si è verificato in Via San Francesco a Carrara, dove un 25enne del posto, alla guida di un’Audi A3, ha superato un posto di blocco senza fermarsi all’ALT, di conseguenza la pattuglia del Radiomobile si è lanciata al suo inseguimento, pensando che il conducente di quell’auto stesse tentando la fuga, magari dopo aver commesso qualcosa di grave. Alla fine la situazione si è ridimensionata, infatti quando l’automobilista è stato raggiunto, ha raccontato all’equipaggio di non essersi accorto di nulla, ma quella scusa non gli è servita ad evitare una multa molto salata per aver “bucato” l’ALT, ma anche per l’alta velocità tenuta nel centro abitato.

Sul fronte della prevenzione dei furti in abitazione, sotto la lente di ingrandimento delle pattuglie dell’Arma sono finite soprattutto le zone dove sono presenti abitazioni rimaste incustodite dopo la partenza per le vacanze dei proprietari. Le numerose pattuglie sul territorio, hanno permesso di ridurre drasticamente il numero dei furti rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, sia nella zona di Carrara che in quella di Fosdinovo. Sono state numerose anche le segnalazioni dei residenti, che hanno telefonato in Caserma per chiedere alle pattuglie di verificare auto o persone apparentemente sospette nei parcheggi e nelle zone adiacenti le proprietà private, mentre in altri casi si è rivelato molto utile il collegamento dell’allarme domestico al 112, che ha consentito alle pattuglie di intervenire immediatamente, ma fortunatamente si è trattato solo di falsi allarmi (si ricorda che si tratta di un servizio gratuito e per eventuali informazioni riguardo la necessaria modulistica ci si può rivolgere alla più vicina caserma dei Carabinieri).

Non sono mancati nemmeno gli arresti, infatti gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile sono riusciti a fermare un 38enne extracomunitario originario del Marocco che deve ancora scontare un residuo di pena pari a nove mesi di carcere, per una serie di condanne relative a diversi reati commessi nella Provincia di Massa Carrara, oltre che in Sicilia e in Lombardia, fra cui spaccio di droga. Si sono aperte le porte del carcere anche per un 71enne di Carrara che deve scontare ben sei anni di reclusione per una serie di condanne che solo in parte aveva espiato in regime di detenzione domiciliare. Nella lunga lista di condanne definitive elencate nel provvedimento del Tribunale di Massa, risultano reati contro la fede pubblica e contro le Forze dell’Ordine, poi violazioni in materia di armi e patrimonio, ma anche evasioni dai domiciliari e maltrattamenti in famiglia.

Inoltre, nel pomeriggio di Ferragosto, i Carabinieri della Stazione di Marina di Carrara hanno arrestato una donna di 44 anni e un uomo di 51, entrambi di Carrara con parecchi precedenti penali alle spalle, che in Via Covetta si sono messi a litigare per la strada in maniera particolarmente animata. Appena i Carabinieri di pattuglia si sono accorti di quello che stava accadendo, hanno affiancato i due per riportarli alla calma, ma alla vista delle “divise” entrambi hanno dato in escandescenza e se la sono presa con gli stessi militari dell’Arma, che sono stati costretti a chiedere rinforzi. Nonostante l’arrivo di un secondo equipaggio del Radiomobile, non è stato facile gestire le intemperanze dell’uomo e della donna, i quali hanno bersagliato i Carabinieri di insulti, oltre a cercare in tutti i modi lo scontro fisico. Addirittura la donna ad un certo punto si è tolta tutti i vestiti ed ha cominciato a sbracciarsi per attirare l’attenzione dei passanti, mentre il 44enne che era con lei, a sua volta, ha continuato ad opporre resistenza nel tentativo di scendere dal mezzo militare. La vicenda si è conclusa con l’arresto di entrambi, inoltre uno dei militari coinvolti è stata curato in Ospedale e poi dimesso con cinque giorni di prognosi per contusioni varie. Martedì mattina, in Tribunale a Massa, il Giudice Giovanni MADDALENI ha convalidato l’arresto. I due sono stati poi scarcerati in attesa del processo che è stato rinviato alla fine di Settembre.

Infine, sono state elevate una decina di sanzioni nei confronti di alcune persone trovate in giro per la città in evidente stato di ubriachezza. Oltre alla contravvenzione da 102 Euro, per alcune di loro è scattato l’ordine di allontanamento per 48 ore dalle zone del centro storico di Carrara e dalle vie della movida in prossimità del litorale.

Riguardo i furti nelle abitazioni, il Maggiore Cristiano Marella, Comandante della Compagnia Carabinieri di Carrara, invita i cittadini a mantenere alto il livello di attenzione anche nei prossimi giorni d’estate, perché i malintenzionati sono sempre in agguato e pronti a colpire alla prima favorevole occasione. Per evitare rischi a riguardo, occorre segnalare tempestivamente al 112 situazioni inconsuete che riguardino appartamenti vicini al proprio, a maggior ragione quando si è a conoscenza dell’assenza dei proprietari per le vacanze. Infine, fra gli accorgimenti da adottare per rendere la vita più difficile ai malintenzionati, si sconsiglia di pubblicare sui social network i propri spostamenti o informazioni da cui sia facile desumere la propria assenza dalle rispettive abitazioni, infatti tali elementi potrebbero essere sfruttati dai ladri in cerca di facili obiettivi da colpire.