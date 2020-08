Cronaca



Flashmob contro i consigli comunali a distanza

martedì, 25 agosto 2020, 13:41

di francesca vatteroni

Il movimento giovani di sinistra, il laboratorio politico Massa-Carrara LEFT, e i giovani democratici sono scesi in piazza per un flashmob, questa mattina, davanti a teatro Guglielmi per protestare contro la prassi che prevede lo svolgersi dei consigli comunali a distanza.



Infatti i cittadini possono seguire i consigli comunali solamente in streaming ma questa soluzione ha fatto emergere diversi dubbi e li ha espressi il presidente della commissione statuto affari internazionali Agostino Inconorato: "I consigli, così come sono, in remoto sono indecifrabili. La gente non riesce a capire, i microfoni non funzionano e i contatti si interrompono. Vogliamo i consigli in presenza, sono nell'interesse dei cittadini e della democrazia."



Il problema nasce perché tutte le attività sono riprese quasi regolarmente con l'utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza e in aula consiliare vengono svolte altre iniziative. Elena Mosti consigliere di minoranza ha domandato : Perché i consigli comunali sono chiusi alla cittadinanza e altre iniziative che ritengo lodevoli siano invece svolte nelle stesse aule? Noi non diciamo no alle sedute online, ma ci sono delle necessità di tornare in aula, perché per alcuni consigli è necessaria la presenza e la partecipazione."



Il segretario provinciale di Movimento Giovani di Sinistra Andrea Sirgiovanni ha detto rivolgendosi all'amministrazione: "Riteniamo che questa decisione sia segno di una debolezza politica della maggioranza che si difende con mezzi veramente bassi. Noi vogliamo i consigli in presenza con tutte le dovute precauzioni. Il consiglio telematico è stato giusto nel lockdown per tamponare ma ora è necessario tornare a farli in presenza. E' li che c'è un confronto. In streaming le votazioni non sono chiare. Bisogna sentire le ragioni della minoranza.



Un gruppo di ragazzi presenti al flashmob si è poi spostato in Piazza Aranci per cantare Imagine di John Lennon e Angelica Gatti candidata alle regioni per la lista di sinistra civica ecologista ha spiegato il perché: "Imagine ha un significato molto profondo, di unione e di pace e la Ceccardi ha svilito anche questo simbolo. In risposta a questo gesto noi cantiamo Imagine."