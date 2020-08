Cronaca



Gavettoni contro i turisti sul trenino a Marina di Massa: ferita una bambina

domenica, 23 agosto 2020, 08:44

È successo due sere fa lungo viale Delle Pinete a Marina di Massa: un gruppo di ragazzi su un'auto, presumibilmente una Fiat 500 x nera, hanno affiancato il trenino turistico che fa la spola tra la Partaccia e il centro di Marina di Massa ed hanno cominciato a bersagliere i passeggeri con dei gavettoni.



L'effetto del lancio combinato con la macchina sparata a grande velocità ha trasformato i palloncini pieni d'acqua in veri e propri oggetti contendenti che hanno ferito alcune persone colpite, oltre ad averle spiacevolmente sorprese diffondendo panico e spavento. In particolare una bambina di sei anni, secondo quanto raccontato sulla pagina Facebook Sei di Marina di Massa se... dal padre, che con la famiglia ha trascorso un periodo di vacanza a Marina di Massa, è stata colpita in maniera violenta in piena faccia ed ha riportato lividi e gonfiore sugli occhi ed è stata costretta ad essere medicata e trattata con una terapia antibiotica. Il padre della bambina ha riferito che il trenino era pieno di famiglie con bambini piccoli e di aver temuto anche per l'incolumità della sua seconda figlia, una bambina di dieci mesi che era in braccio a sua moglie. L'uomo ha provveduto a fare una denuncia contro ignoti per individuare i responsabili del vergognoso gesto ed ha fatto un appello sui social per cercare di rintracciare il gruppo di giovani incivili. Significative le parole della piccola ferita riportate dal padre:"Papà, non pensavo esistessero persone così cattive o sul trenino non ci sarei mai salita."



La famiglia di turisti è ripartita ieri da Marina di Massa, probabilmente con uno spiacevole ricordo della vacanza. A circa un mese dall'increscioso episodio di due bagnanti che hanno aggredito verbalmente una turista che chiedeva il rispetto delle distanze di sicurezza in spiaggia per il figlio immunodepresso, arriva di nuovo da Marina di Massa un pessimo esempio di mancanza di rispetto verso i turisti che danneggia gravemente l'immagine di un luogo che di turismo, soprattutto, dovrebbe vivere grazie alle sue molte bellezze naturali.