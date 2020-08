Cronaca



Gli effetti del lockdown sui minori: incontro a Marina di Carrara

mercoledì, 5 agosto 2020, 14:34

Quale futuro per la didattica? Quello che è successo quest'anno è destinato ad essere ricordato nei libri di storia e tanti sono gli effetti che il lockdown e le nuove abitudini di vita hanno e avranno su tutti noi. E per alcune persone le conseguenze sono e saranno ancora più pesanti e sconvolgenti, inserendosi in età e contesti in cui è molto più difficile capire e trovare la forza di uscirne. Ecco perché ChiAma Carrara organizza un incontro pubblico per confrontarci insieme, anche con l'aiuto di esperti, sull'impatto psicologico del lockdown sui minori. Sarà anche l'occasione per un'analisi della situazione delle strutture scolastiche della città, per capire se e come saremo pronti ad affrontare l'imminente riapertura di settembre. Appuntamento alle 21,30, questa sera a Largo Marinai d’Italia presso il Molo di Marina di Carrara.