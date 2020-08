Cronaca



Infermieri e medici del Noa testimonial di "Con-vivere 2020"

martedì, 18 agosto 2020, 14:04

Ci sono anche due medici e due infermieri del Noa di Massa-Carrara tra i volti che fanno da testimonial al Festival Con-vivere numero XV. E' l'omaggio dell'edizione 2020 al personale sanitario del territorio, che è stato in prima linea durante i duri giorni dell'emergenza dovuta alla pandemia.



Come da tradizione, il Festival Con-vivere anche questa volta ha scelto di veicolare il suo messaggio attraverso i "con-vivere people": volti di persone comuni, di tutte le nazionalità e di tutte le età, testimoni della convivenza quotidiana che, con la loro faccia, dalla prima edizione promuovono il Festival. Quelli dell'edizione 2020, in programma da giovedì 10 a domenica 13 settembre, che avrà come tema Diritti, sono 5 coppie:



Augusto imprenditore e Ossama fabbro;



Maria Carla dipendente e Franco commerciante;



Abramo insegnante con due studentesse, entrambe di nome Martina.



E poi Domenico e Giulia, due giovani medici del Noa e Alessio e Valentina due infermieri, anche loro del Noa. Tutti e quattro in camice bianco e con la faccia coperta dalla mascherina: un' immagine di con-vivenza tra di noi ai tempi del Covid e, insieme, un tributo da parte del Festival a tutto il personale sanitario per la fatica e il lavoro che è stato chiamato a svolgere.