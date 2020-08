Cronaca



L’amministrazione aumenta i valori medi di mercato dei materiali da taglio

venerdì, 21 agosto 2020, 14:59

L’amministrazione comunale rivede al rialzo i valori medi di mercato dei materiali da taglio: il provvedimento, messo nero su bianco con una determina dirigenziale pubblicata sul sito del comune di Carrara, arriva al termine di un percorso lungo e articolato e in attesa dell’applicazione della tariffazione puntuale che arriverà una volta entrato a regima il sistema di tracciatura in fase di avvio dopo la modifica a luglio del Regolamento per la gestione e riscossione del contributo regionale.



«E’ stato fatto un lavoro egregio che ci ha permesso di raccogliere in modo puntuale e scientifico una serie di informazioni che hanno confermato la necessità e l’opportunità di una revisione al rialzo dei valori medi di mercato. L’aumento riguarda soprattutto i materiali più pregiati come lo Statuario e il Calacatta: per i blocchi il valore di queste tipologie passa da 4700 a 5900 euro a tonnellata, con un incremento del 25%. Si tratta di un’operazione che punta a rendere il sistema più aderente alla realtà del mercato, anche se, come abbiamo già detto, arriveremo ad avere un’imposizione davvero equa solo con il sistema di tracciabilità» spiega il vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega al Marmo. « Con questo incremento avremo un maggior gettito per le casse del comune: se la produzione si attesterà sui livelli degli anni precedenti, dal marmo potrebbero arrivare da 1,9 a 2,3 milioni in più, anche se con l’incognita covid che ancora aleggia a livello globale in questo momento è davvero azzardato fare previsioni» ha aggiunto Martinelli.



«Ringrazio il vicesindaco e gli uffici per il lavoro svolto. Voglio ricordare che questa attività, così puntuale e capillare, è stata portata avanti in parallelo ad altre azioni strategiche quali la messa a punto dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi e la revisione del Regolamento degli Agri Marmiferi. Tutti tasselli che stanno contribuendo a riconfigurare l’intero settore lapideo, rendendolo più sostenibile ed equo» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.



La revisione dei valori medi di mercato dei materiali da taglio è stata messa a punto tenendo conto dei dati forniti da enti quali Camera di Commercio di Massa-Carrara, Istituto Studi e Ricerche, Imm, Agenzia Dogane e Monopoli e Istat ma anche dei colloqui con le ditte del settore e dei sopralluoghi in cava. Tra gennaio e febbraio sono stati convocati presso l’Ufficio Marmo i rappresentanti di 63 ditte per 80 cave attive, per una serie di colloqui mirati a comprendere l’andamento del mercato e avere una panoramica su come stiano lavorando le attività estrattive locali. Sono stati inoltre effettuati numerosi sopralluoghi in cava per esaminare l’attendibilità delle schede merceologiche in possesso del municipio.



Dalla relazione emerge che «i valori medi del materiale estratto sono sensibilmente superiori a quelli riportati nelle schede merceologiche del Comune di Carrara». Fanno eccezione «gli informi e alcuni materiali di nicchia come verdello, zebrino e arabescato che risultano mantenersi su valori correnti. In particolare si evidenzia che i valori dei materiali più rari e pregiati come Stauario e Calacatta sono decisamente superiori alle ultime valutazioni di circa il 25%; il Bianco C stante anche la forte richiesta sul mercato rispetto alle produzioni, subisce un aumento di circa il 20%; gli altri materiali si attestano su aumenti di circa il 5-10%».



Tra gli incrementi più significativi anche il Calacatta e lo Statuario 2° scelta, con un +20%; il Bardiglio, + 14%; il Bianco e il Venato C/D, +11% e il Venato C, +10%.