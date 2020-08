Cronaca



Le "Armonie dai balconi" rivelano la bellezza di Carrara: cronaca di un successo inaspettato

sabato, 29 agosto 2020, 17:20

di donatella beneventi

La parola evento in questa estate segnata dagli effetti della pandemia, è stata quasi del tutto cancellata in tutta Italia, per cui, per poter comunque animare le città e le località turistiche, amministrazioni e associazioni hanno cercato di organizzare iniziative nel rispetto delle misure anti covid e al contempo di richiamo, senza correre rischi di inopportuni sovraffollamenti.



A Carrara sta per concludersi "Armonie dai Balconi", una iniziativa che ha trasformato balconi di palazzi storici e dimore private in palcoscenici per performance di artisti prevalentemente locali, che hanno allietato le passeggiate serali dei residenti e dei visitatori, i quali hanno così avuto modo di scoprire o riscoprire la bellezza della città antica, scorci di interni sorprendenti, in un'atmosfera elegante e discreta: un esperimento riuscito, da ripetere e da affinare, che ha coinvolto il tessuto commerciale della città, l'amministrazione, gli artisti e anche i cittadini comuni che si sono messi a disposizione per la riuscita dell'evento, in poche parole, " un'armonia" di intenti che per la prima volta ha messo tutti d'accordo.



"L'idea nasce da prima dell'emergenza Covid- dice Nadia Cavazzini, titolare del Re Bacco e rappresentante dei commercianti- ho proposto all'amministrazione, nella fattispecie all'assessorato al commercio, presieduto Giovanni Macchiarini che già si era mosso per raccogliere idee per l'estate su tutto il territorio comunale, Avenza e Marina compresa, questo evento, che poi è stato modellato sulla base delle normative di sicurezza. C'è stata immediatamente grande collaborazione fra noi, il comune tutto e in particolare oltre all'assessorato di indirizzo, anche la presidente della commissione attività produttive Marzia Paita, l'azienda Extrapalco Maurizio Borghetti che ha dato tutto il supporto tecnico e gli artisti locali, si è creato un connubio magico che è stato determinante per il successo della iniziativa. Personalmente, credo che ci sia stato un grande impegno da parte di tutti, nella difficoltà di organizzare per i motivi che ben conosciamo: è stato un esperimento riuscito, anche se non ci sono state le folle, non volevamo questo, era nostra intenzione dare valore alla città e che il visitatore fosse accolto sotto il segno dell'armonia e della bellezza, sfruttando le risorse locali, che hanno permesso un abbattimento dei costi organizzativi.



Mi sento di ringraziare le attività che sono rimaste aperte o almeno illuminate per le serate, non sono molte, è stato un apporto importante: l'iniziativa ha dato vita a zone del centro che sarebbero state spente. Per il prossimo e ultimo appuntamento, il 4 settembre, confidiamo nella partecipazione di altri commercianti, ci saranno altri balconi che ospiteranno spettacoli canori e altra bellezza da assaporare nella nostra bella Carrara: per questo voglio ringraziare veramente tutti, mi sento di essere ottimista per il futuro".



L'evento di venerdì 28 agosto è stato particolarmente suggestivo, poichè , cosa che raramente si è verificata,è stato possibile assistere ad una performance eccezionale sul balcone dell'Accademia di Belle Arti, scoprendo le sale dell'aula magna, con un impatto scenografico mozzafiato. L'interpretazione è stata affidata a Laura Bassani, diplomata al conservatorio di musica di La Spezia, che ha magistralmente eseguito un repertorio di canzoni molto note, come Il cielo in una stanza di Gino Paoli, Ho amato tutto di Tosca e Sunrise di Norah Jones, solo per citarne alcune e poi è stata la volta di Patrick Salati, tenore nativo di Torano, che ha dato il meglio di sè, con arie classiche della tradizione del belcanto, la canzone napoletana come O sole mio , brani come L'immensità, regalando grandissime emozioni dal terrazzo illuminato e dal quale si intravedevano alcuni dei tesori dell'Accademia.



In strada, tutti incantati con il naso all'insù, chi a fare foto da varie angolazioni, chi a godersi il fresco della sera seduto al ristorante, chi con un gelato sotto il monumento di Mazzini, con la gioia di vivere la città in questo ultimo ritaglio di estate.



Anche Marzia Paita, presidente della commissione attività produttive, si è espressa positivamente nei confronti dell'evento : " Il format di Armonie dai Balconi è stata una idea di Nadia che noi abbiamo accolto immediatamente: come ho detto più volte, bisogna lavorare insieme, ascoltare chi il territorio lo vive quotidianamente da anni. La città è meravigliosa di suo, non ha bisogno di eventi che costino molto, ma è semmai importante che ogni idea diventi un evento ripetibile ogni anno con le opportune migliorie e arricchimenti. Stiamo già lavorando per il Natale- conclude- con le associazioni di categoria, su tutto il territorio fino a Marina".