Cronaca



"Locali della Caritas allagati nel disinteresse del settore sociale": denuncia della Lega

martedì, 18 agosto 2020, 16:42

Ad ogni temporale, e quindi anche oggi, le camere della struttura della Caritas con tutti gli arredi e le supellettili degli ospiti che vi trovano ospitalità, vanno sott'acqua, ma la cosa non sembrerebbe interessare all'assessorato al Sociale del comune di Carrara. Questo secondo quanto riferisce Nicola Pieruccini, commissario comunale della Lega Salvini Premier, che ha addirittura dichiarato che per l'assessore Anna Galleni e per la giunta grillina, non tutti i cittadini avrebbero la stessa dignità sociale né sarebbero uguali davanti alla legge.



"L' assessore Galleni - ha detto Pieruccini - dovrebbe esser rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono ai poveri ed ai senza tetto di avere una dignità di vita e invece, resta arroccata nel suo ufficio, fregandosene altamente di onorare il suo mandato come si conviene. Anche oggi letto, materassi lenzuola e oggetti vari si sono inzuppato di pioggia pur essendo all'interno della Caritas ma queste, in verità, sono le condizioni in cui vivono gli ospiti della struttura di proprietà del comune di Carrara per la quale l'assessore al sociale avrebbe dovuto da tempo far intervenire il collega ai Lavori Pubblici Andrea Raggi per riparare il tetto.". Pieruccini ha fatto notare che i lavori di risistemazione del tetto della Caritas non sono contemplati nel Piano triennale delle Opere Pubbliche e che quindi per il momento la scelta dell'amministrazione è quella di temporeggiare. Ai diversi appelli degli utenti affinché il tetto della struttura venisse riparato, la Galleni, secondo il commissario della Lega, avrebbe risposto con freddezza evidenziando l'impossibilità di mettere in atto l' intervento ed anche quella di dotare la struttura di materassi e biancheria nuova.



"Galleni - ha aggiunto Pieruccini - ha mostrato l'atteggiamento tipico di chi volutamente vuol far vivere nel degrado i poveri. Il "modello Caritas " dei grillini mette in luce l'indirizzo politico dei 5 Stelle che, senza alcuna ipocrisia nè pudore, pensano che la povertà non sia un ostacolo da rimuovere per aiutare le persone all'emancipazione sociale, ma un male da eliminare ed oscurare. "Vergognoso, per Pieruccini, sia lo stato di degrado in cui vivono gli ospiti della Caritas, sia l'indifferenza dell'amministrazione verso le condizioni di un immobile di proprietà comunale, costruito dalle amministrazioni precedenti con finanziamenti della Regione Toscana, ricordati in una targa commemorativa in marmo con il logo della Regione affissa che ha voluto che, per la realizzazione dell'opera fosse persino affissa nella struttura. Pieruccini ha chiesto che vengano immediatamente trovati i soldi per il rifacimento del tetto della struttura, per la messa in sicurezza delle camere e per l'acquisto di nuovi arredi e biancheria per gli utenti. Pieruccini ha, inoltre, accusato pubblicamente l'assessore Anna Galleni e l'assessore Andrea Raggi di essere i responsabili del grave danno per il degrado e l' incuria in cui è stata abbandonata una struttura pubblica .



"La Lega Salvini Premier - ha concluso Pieruccini - ricorda ai grillini che la povertà non è una colpa e che la costituzione prevede la pari dignità tra tutti i cittadini in special modo se poveri."