Lutto cittadino a Massa per la morte delle sorelline nel camping: lo strazio dei familiari

lunedì, 31 agosto 2020, 11:45

di vinicia tesconi

Oggi sarà lutto cittadino a Massa in ricordo delle due sorelline Jannat e Malk Lassiri, morte ieri mattina in un camping alla Partaccia a causa di un albero abbattuto dalla forte tempesta che si è abbattuta su tutta la provincia.

Lo ha annunciato ieri sera il sindaco di Massa Francesco Persiani che si è unito al coro di cordoglio espresso anche dalle più alte cariche dello stato. Una tragedia inaudita sulle cui responsabilità stanno indagando i carabinieri, ma che, come sempre accade nei disastri che mietono vittime, ha sempre in concorso alcune inquietanti coincidenze.

A cominciare dal giorno della partenza scelto dalla famiglia Lassiri, che doveva tornare a Torino dove risiede, e che avrebbe dovuto essere il sabato precedente la tragedia ma che proprio per non andare incontro al maltempo era stato spostato alla domenica pomeriggio.

Nessuno può domare o prevedere i moti di una tempesta e individuare i luoghi su cui abbatterà maggiormente la sua furia, ma ovviamente si può, e si deve, fare tutto il possibile per garantire la sicurezza di edifici, alberi, oggetti in modo che non si trasformino in trappole con l’infuriare del maltempo.

L’albero caduto aveva radici completamente secche, che tuttavia erano ben piantate a terra per cui non era semplicissimo intuire che avessero perso la forza dell’ancoraggio a terra. Il camping in cui è avvenuta la tragedia è enorme ed è pieno di alberi della stessa specie: pioppi, che non sono neppure piante ad alto rischio caduta come invece potrebbero essere i pini.

In tutto il campeggio non si è spezzato nemmeno un ramo o quasi. A parte la zona della tragedia e le ovvie pozzanghere lasciate dalla pioggia, non c’era alcun segno del passaggio del fortunale. Solo quell’albero nascondeva un’insidia: ed era proprio quello sotto cui le bambine stavano dormendo.

Il perché avessero scelto di dormire in tenda sarà un’altra parte dell’indagine dei carabinieri. Secondo altri ospiti del camping che conoscevano la famiglia avrebbero avuto a disposizione anche un bungalow condiviso con fratelli e cognati, ma forse erano in troppi e la soluzione migliore era apparsa quella di dormire in tenda nel prato antistante, che è un largo spiazzo senza alberi ma nel quale la loro tenda era stata posizionato ai bordi, vicino alle piante.

Purtroppo il percorso a ritroso sui se non perseguiti può solo aumentare il dolore e la disperazione dei genitori delle due sorelline che praticamente, a quanto riferito dall’equipe medica che le ha accolte in terapia intensiva cercando di rianimarle, sono morte sul colpo, centrate in pieno da quell’unico albero caduto.

La famiglia rimasta, i due genitori e una sorella di 19 anni e un fratellino di nove, tutti feriti in modo lieve, non si sono più mossi dall’obitorio del Delle Apuane dove sono state composte le salme di Jannat e Malak, immersi nello strazio e nel dolore più cupo. Ma anche il clima di questo fine della già non felice estate 2020, si è intriso di tristezza in tutta la provincia di Massa Carrara. L’ennesimo e più pesante peso a segnare una stagione davvero da dimenticare.