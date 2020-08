Cronaca



Tromba d'aria su un camping, albero cade su una tenda: muoiono bimba di due anni e la sorella di 14

domenica, 30 agosto 2020, 09:01

di vinicia tesconi

E’ accaduto nella notte, durante l’infuriare della tempesta annunciata dall’allerta arancione diramata nei giorni scorsi: un tromba d’aria ha colpito la zona dei campeggi alla Partaccia, a Marina di Massa e ha fatto cadere un grosso albero che ha colpito in pieno una tenda nella quale dormivano tre sorelle: una di due, una di 14 e l'altra di 19 anni insieme ai loro genitori, tutti italiani, ma di origine marocchina. Purtroppo le due bambine sono rimaste ferite in maniera molto grave e sono state portate al pronto soccorso del Delle Apuane in codice rosso dove, intorno alle 10, la più piccola ha smesso di respirare mentre per la seconda èsopraggiunta la dichiarazione di morte clinica.

La famiglia, molto numerosa, aveva preso in affitto un bungalow, ma non ci stavano tutti per cui le più piccole erano state sistemate in una tenda sul prato davanti al bungalow. Intorno alle 7 la caduta improvvisa dell'albero, un pioppo. Il camping, infatti, si trova in una pioppeto. Pare che la pianta fosse secca e è l'unica ad essere venuta giù. Avevano usufruito del bonus vacanze. Venivano da Torino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri e le automediche di Massa e di Querceta. Data la gravità delle condizioni delle bambine era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che si è levato in volo ed ha tentato a più riprese di atterrare nella zona vicina all’incidente ma ha dovuto rinunciare a causa del forte vento che metteva a rischio la manovra di atterraggio.

Foto Cristina Maioglio