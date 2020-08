Cronaca



Minaccia la madre e con una lama gli agenti: arrestato

sabato, 22 agosto 2020, 14:13

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di Carrara sono intervenuti in località Grazzano per la richiesta di una donna che riferiva che il proprio figlio, già noto alle forze dell’ordine, era rincasato in stato di evidente agitazione facendole temere per la propria incolumità.

Gli operatori della Squadra Volante, accorsi all’indirizzo fornito dalla donna, sono stati aggrediti dall’uomo, dapprima verbalmente con insulti e minacce e, successivamente, uscendo dall’abitazione e brandendo una mezzaluna da cucina munita di lama ricurva della lunghezza di 27 cm, con la quale ha iniziato a vibrare dei fendenti all’indirizzo dei poliziotti.

Gli agenti hanno avviato una faticosa negoziazione con l’uomo, visibilmente alterato, riuscendo infine, con notevole difficoltà, a convincerlo a deporre l’arma bianca impugnata.

Non appena disarmato, tuttavia, l’uomo ha tentato di lanciarsi contro la madre che era ancora all’interno dell’appartamento, iniziando ad inveire e rivolgere minacce anche nei suoi confronti. La prontezza degli agenti però, gli hanno impedito di raggiungere la donna prima che poetesse aggredirla.

A seguito di tali comportamenti l’uomo è stato arrestato per minacce aggravate, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto la custodia cautelare in carcere.