Minorenne spaccia droga a una coetanea, denunciato

martedì, 18 agosto 2020, 10:17

La polizia del c ommissariato di Carrara ha denunciato un giovane 17enne di Carrara per spaccio, colto in flagranza nello scambio del narcotico con una sua coetanea, da poco maggiorenne.

In particolare, gli agenti hanno notato, nel quartiere di Fossola, una donna su una Vespa ferma in mezzo alla strada, apparentemente in attesa di qualcuno. Insospettiti dal comportamento della donna gli operatori sono rimasti in osservazione sino a quando non si è avvicinato a piedi un giovanissimo il quale, dopo aver velocemente parlottato con la ragazza, gli cedeva una bustina che repentinamente quest’ultima nascondeva nella tasca, restituendo in cambio una banconota quale prezzo dell’avvenuto scambio.

Appena allontanatosi il ragazzo, la polizia ha controllato la ragazza, trovandole dell’hashish a riscontro dell’effettiva illiceità dello scambio a cui avevano appena assistito.

Pertanto i poliziotti hanno fermato il giovane pusher denunciandolo a piede libero per traffico di sostanza stupefacente, mentre per la ragazza scattava la segnalazione alla prefettura per l’adozione di sanzione amministrativa per illecita detenzione di droga, con conseguente possibile sospensione della patente di guida o divieto del suo conseguimento.