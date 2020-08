Cronaca



Nasce a Massa una nuova associazione in difesa degli animali

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:28

di vinicia tesconi

Lo scopo è quello di sensibilizzare contro gli abbandoni e i maltrattamenti, affrontando le varie problematiche inerenti il mondo animale. La presidente è Valentina Montani e il vice Marco Ciuffi. Promotore dell’iniziativa è Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa - Masterform Massa Carrara: “Costruiremo con gli amanti degli animali un gruppo di lavoro dedicato – ha detto Tarantino - Il programma prevede una serie di progetti seri e significativi mirati al benessere degli animali. Tra le iniziative, vi è quella di realizzare un gattile e anche una “Bau beach”, una spiaggia per animali dove consentire agli amici quattro zampe di vivere momenti di libertà insieme ai loro conduttori. L’azione assume un duplice significato: recuperare un’area libera “dimenticata” sul litorale per arrivare alla creazione della spiaggia per gli amici quattro zampe. E’ importante per il nostro territorio, a vocazione turistica, dimostrare che c’è attenzione verso gli animali e offrire dei validi servizi, invogliando anche quei turisti che hanno adottato cani e gatti . Molti cani e gatti, infatti, nel periodo estivo, vengono abbandonati lungo le strade e diffondere una nuova cultura degli animali è un segnale fondamentale contro l’abbandono”.

Obiettivo dell’associazione è anche quello di sensibilizzare le persone a segnalare l'avvistamento di animali abbandonati, così che si renda possibile attuare dei provvedimenti per salvaguardarli. Dunque, sono tanti i progetti in cantiere, dall’educazione delle persone che adottano cani e gatti a manifestazioni cinofile ed eventi formativi ed informativi. L’associazione è aperta al territorio e a tutte quelle persone che intendono promuovere una nuova cultura di rispetto verso gli amici più fedeli dell’essere umano. Non mancano le adesioni: “E’ mio interesse sensibilizzare al tema del randagismo – ha spiegato Serena Bertuccelli, una delle prime associate - I gatti in particolare sono dimenticati. Da sempre mi dedico a loro per garantirgli cibo, cure sanitarie e sterilizzazioni, sempre a mie spese”. Sulla stessa linea Elvira Esposito, contenta di condividere questo percorso in difesa degli amici animali.