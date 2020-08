Cronaca



Falsi giornalisti, Nausicaa prende un granchio e fa una enorme figura di m...a

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:38

di vinicia tesconi

Paginate intere delle cronache locali per il comunicato dell’ufficio stampa Nausicaa, la multiservizi partecipata del comune creata dall’amministrazione 5 stelle, che riporta le parole del presidente del consiglio di amministrazione, Luca Cimino, per denunciare – ai giornali, si tenga presente, e non alle forze dell’ordine, come sarebbe, eventualmente, stato logico fare – un presunto tentativo di due sospetti pedofili di fotografare i bambini ospiti in un centro estivo organizzato dall’azienda comunale.

La notizia, lanciata a favore dei media, non supportata neppure da una banale chiamata alle forze dell’ordine per chiedere un minimo controllo e strombazzata sui social nel tipico mood grillino – Casalino docet – ha avuto l’effetto probabilmente auspicato: additare i due personaggi in questione, peraltro descritti con dovizia di particolari in modo da renderli perfettamente riconoscibili, come dei presunti pedofili, con la conseguente ottusa eco che è l’elemento fondante di facebook e simili, e ottenere il riconoscimento di “ quanto sono stati bravi quelli di Nausicaa che hanno subito capito che quei due erano malintenzionati”. Insomma, un ennesimo “ medaglia, medaglia” che questa volta si è trasformato in un boomerang.

Abbiamo ricostruito nel dettaglio l’intera vicenda, che ha assunto aspetti addirittura grotteschi, con uno dei protagonisti, Flavio Franciosi, uno dei due uomini che la direttrice del centro estivo e il presidente di Nausicaa hanno indicato come fortemente sospetto di cattive intenzioni per aver fotografato i bambini del centro, per essere entrato all’interno della struttura millantando di essere un giornalista e per essere fuggito dopo che l’attentissima direttrice gli avrebbe chiesto di esibire il tesserino.

Flavio Franciosi, è doveroso precisarlo, è stato membro tra i più attivi del consiglio dei cittadini di Marina di Carrara, organo istituito dalla precedente amministrazione e prontamente soppresso dall’attuale appena fatto ingresso a palazzo civico. Fra l’altro, proprio il consiglio dei cittadini di Marina è stato l’unico, dei quattro esistenti sul territorio comunale a ricevere lodi e apprezzamento per il lavoro svolto anche dalla stessa amministrazione 5 stelle. Franciosi, insieme alla ex presidente del consiglio dei cittadini di Marina, Lara Benfatto, non ha mai smesso di occuparsi dei problemi della frazione in cui risiede, continuando a fare segnalazioni sulle varie criticità da semplice cittadino.

Signor Franciosi come mai vi siete recati in via Bassagrande?

Da anni, ormai, insieme al mio collega, anche lui ex membro del consiglio dei cittadini di Marina, ci occupiamo di segnalare le problematiche legate alle radici dei pini e alla caduta delle pigne. Eravamo lì per documentare con le foto una situazione di potenziale pericolo. Le radici dei pini hanno deformato i marciapiedi rendendoli insidiosi, specialmente per gli anziani e le pigne che cadono spesso creano danni per le auto e possono essere molto pericolose anche per le persone, figuriamoci poi se dovessero colpire un bambino. Avevamo già documentato il tratto che dal semaforo tra via Bassagrande e viale Galilei arriva fino alla scuola materna e stavamo procedendo lungo la strada dove c’è appunto la struttura del nido.

Siete entrati dentro alle strutture o anche solo dentro al cancello delle scuole?

Assolutamente no. Non abbiamo mai varcato il cancello. Da fuori abbiamo notato che il giardino dell’asilo nido in cui ora è in corso l’estate ragazzi del comune, è disseminato di pigne e che ce ne sono ancora molte sui rami. Siccome esiste una ditta, “Amici del pino” indicata anche in un cartello posto nella zona, che ha in appalto dal comune l’incarico di raccogliere le pigne e mettere in sicurezza le pinete rispetto al problema della caduta delle stesse, ci siamo domandati come mai, sapendo che la struttura sarebbe stata frequentata da bambini, non era stata fatta la raccolta e la rimozione delle pigne dai rami.

Avete scattato foto?

Sì, certamente ma solo alle pigne. In nessuna foto compaiono bambini. Ci siamo ben guardati dall’evitare di inquadrarli.

Qualcuno degli operatori vi ha chiesto cosa stavate facendo o di andare via?

Assolutamente no. Era l’ora di uscita dei bambini e nel giardino vicino al cancello c’era una specie di cattedra con due operatrici che accoglievano i genitori o i nonni venuti a prendere i bambini. Una restava fuori coi parenti e una andava dentro all’asilo per recuperare il bambino e consegnarlo secondo le regole di sicurezza sanitaria. Sono stato io, da fuori del cancello a salutare le due operatrici e a presentarmi come ex membro dei consigli dei cittadini. Ho anche spiegato loro che stavamo documentando il problema dei pini e loro sono state molto gentili dicendo che concordavano con le nostre segnalazioni. Una delle due ci ha anche raccontato di aver rischiato di rompersi le costole per una caduta avvenuta nel marciapiede fuori dell’asilo, dove c’è un autobloccante che si è molto rialzato per colpa delle radici di un pino.

C’erano altre persone presenti?

Sì. Mentre eravamo lì sono arrivati due nonni di un bambino che hanno sentito della nostra segnalazione sui pini e il signore ci ha indicato altre zone di Marina che hanno gli stessi problemi. Ci ha detto di controllare il marciapiedi fuori dal Club Nautico e quello vicino all’Arena Paradiso. Anche questo è un problema che noi ex membri dei consigli dei cittadini di Carrara segnaliamo da sempre. Mi fa molta rabbia, infatti, che quest’anno sia stato messo il cartello che vieta il transito a moto e bici in via Savonarola per la presenza di radici solo dopo che c’è stato il grave incidente a una ragazzina. Inoltre, mentre stavamo parlando con il nonno del bambino e le due operatrici è caduta una pigna da un pino che ha mancato di poco la moglie del signore e che ha colpito il tetto di un’auto. Sia le operatrici, sia la coppia di nonni ci hanno fatto i complimenti per il nostro lavoro di segnalazione.

Avete parlato con la direttrice del centro?

Sì, dopo un po’ è uscita questa signora con la borsa al braccio che sembrava avere l’intenzione di andare via. Anche a lei mi sono presentato allo stesso modo ed ho spiegato perché mi trovavo fuori dall’asilo. Quando mi ha detto che era la responsabile del centro le ho chiesto se era stato fatto un progetto per mettere in sicurezza il giardino rispetto alla caduta delle pigne e lei mi ha risposto che era solo un mese e mezzo che era lì. Le ho chiesto anche se era prevista l’installazione di telecamere di sicurezza – un altro tema che porto avanti da anni. Mettere le telecamere di sicurezza fuori dalle scuole per contrastare i furti e gli atti vandalici – perché fuori dall’asilo c’era la scuolabus e spesso lo spazio riservato al parcheggio di questo mezzo è occupato da auto e si creano problemi per i bambini che devono salirvi sopra. Anche in questo caso mi ha ripetuto di essere lì da un mese e mezzo e di non aver alcuna responsabilità sugli eventuali interventi in previsione dell’autunno.

La direttrice vi ha chiesto se eravate giornalisti?

No nella maniera più assoluta. Non ci è stato chiesto se eravamo giornalisti né ci è stato chiesto di esibire il tesserino di iscrizione all’albo dei giornalisti. Mentre parlavamo con la direttrice, peraltro è passata a fianco a noi una pattuglia di vigili urbani e poi un’auto dei carabinieri che hanno rallentato per salutarmi, dato che mi conoscono. La direttrice ci ha salutato normalmente e noi abbiamo continuato con il nostro sopralluogo lungo la strada. Nessuno ci ha chiesto di andare via né ha mostrato dubbi su quanto stavamo facendo.

Non avete avuto il minimo sospetto che la direttrice volesse segnalarvi come presunti pedofili?

Neanche per sogno. Io ho letto l’articolo il giorno dopo sul giornale e all’inizio non riuscivo a capacitarmi che stessero parlando di noi. Sinceramente mi è parso allucinante. Intanto mi sono chiesto perché, se veramente la direttrice ha avuto il sospetto che avessimo cattive intenzioni, non abbia chiamato subito le forze dell’ordine, che sono anche passate di fronte a lei mentre eravamo lì. In ogni caso non è chiaro perché successivamente, abbiano fatto un comunicato per la stampa e nessuna denuncia a polizia e carabinieri. Devo dire che la direttrice ha reagito decisamente male mostrando di non sapere gestire affatto la situazione sia nel caso i suoi sospetti fossero stati veri, sia in quello che di fatto è stato, in cui ha preso un completo abbaglio.

Come ha reagito vedendosi indicato come un presunto pedofilo?

Ammetto che è stato orribile sia per me, sia per il mio collega. Quando ho capito che quel comunicato si riferiva a noi ho subito chiamato sia la Questura si i carabinieri ed entrambi mi hanno rassicurato che non c’era proprio nulla a nostro carico. Anzi mi hanno mostrato anche la loro solidarietà per essere stati convolti in questa vicenda assurda.