Non una di più

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:32

La polizia del commissariato di Carrara negli ultimi giorni ha effettuato diversi servizi di attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nel centro di Carrara, condotti dagli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria.

Gli investigatori, dopo aver notato nei vari giorni un via vai ripetuto presso l’abitazione di una donna carrarina di 41 anni, con precedenti specifici e sfruttando l’effetto sorpresa, hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento, rinvenendo svariate dosi di cocaina e eroina e un ingente quantitativo di banconote, provento certo dell’attività illecita.

In particolare la sostanza è stata trovata divisa in diverse dosi avvolte nel cellophane, pronte alla vendita, oltre due bilancini di precisione, strumenti certamente utilizzati dalla stessa per predisporre le dosi da vendere poi al dettaglio.

Varie dosi di cocaina sono state scoperte dentro un borsello di colore scuro, avvolte da cellophane e sigillate con scotch; nello stesso borsello si trovavano tantissime banconote arrotolate. Su un tavolinetto da soggiorno trovati un bilancino di precisione, di colore grigio, e un contenitore in plastica di quella normalmente utilizzati in cucina, al cui interno altra sostanza stupefacente tipo eroina. Occultato all’interno di un cuscino di una seduta del divano in pelle un secondo bilancino di colore nero, marca Herran, munito di pila e funzionante.

La trafficante è stata tratta in arrestato in flagranza per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.