Nuovi volontari per la sezione provinciale della Lilt

mercoledì, 5 agosto 2020, 14:32

Dopo l’emergenza sanitaria Covid-19 la sezione di Massa Carrara ha ripreso la piena attività e la richiesta di visite è aumentata, grazie anche alla disponibilità di un gruppo di medici che prestano gratuitamente e volontariamente il proprio tempo. In questo difficile periodo che stiamo vivendo, anche prenotare e ottenere in tempi ragionevoli una visita con il sistema della sanità pubblica sta diventando un problema per cui, molte persone, si rivolgono alla Lilt. Molte persone oggi si trovano in difficoltà economica per cui spesso si trovano costrette a dover rinunciare a visite di controllo importanti non potendo permettersi il pagamento del ticket previsto. Dunque, l’attività è ripresa e, seguendo tutte le attenzioni previste per il problema coronavirus, si effettuano visite di controllo gratuite mirate alla prevenzione oncologica: senologiche, dermatologiche, endocrinologiche, urologiche, otorinolaringoiatriche, ortopediche e dolori ossei, ginecologiche, visite oncologiche e sostegno psicologico.

A settembre, sperando in un miglioramento della pandemia, la Lilt cercherà di soddisfare le numerose richieste rimaste inevase.

E' intenzione del presidente Pietro Bianchi e del direttivo, tornare a effettuare anche opera di prevenzione con iniziative nelle scuole e tra la gente, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, migliorare stili di vita e aderire ai programmi di screening. L'attività dell’ associazione è resa possibile dal servizio dei volontari che si occupano della segreteria. Tuttavia, si rende necessario in questo periodo di maggiori richieste, potenziare e rafforzare la Lilt con l'inserimento di nuovi volontari tramite un processo di reclutamento e di formazione finalizzato a coinvolgere e sollecitare l'interesse delle persone a diventare "volontario Lilt". L'aspirante volontario sarà accolto in sede (Viale Democrazia 19) e preparato per poter affrontare il percorso e affiancare i medici nelle loro attività. Non servono competenze specifiche, basta un grande cuore. L’attuale squadra delle volontarie è formata da: Antonella Bigi, Natascia Cangiano, Angela Maria Fruzzetti, Eleonora Nari, Luciana Lembi, Giovanna Pitanti, Anna Sassi.

Per info 0585 488280 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 o inviare una mail a lilt.massacarrara@gmail.com E per sostenere la Lilt si chiede alla cittadinanza di destinare all’associazione il 5 per mille. Basta firmare ed inserire il codice fiscale 92022680455 nell’ apposito riquadro (“sostegno del volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale…”) del modello usato per la dichiarazione dei redditi oppure del Cud.