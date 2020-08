Cronaca



Parte il 5G a Marina di Carrara: niente panico, per la legge è tutto in regola

martedì, 4 agosto 2020, 14:17

di vinicia tesconi

Da ieri notte è attivo, in alcune zone di Marina di Carrara il 5G. Molti cittadini lo hanno scoperto, casualmente, stamani, quando hanno notato l'indicazione della rete variata nel proprio cellulare. Altri ne hanno chiesto conferma diretta a Telecom, ricevendone il riscontro. Alcuni se ne sono accorti perché privati del servizio wi-fi dallo scorso venerdì, ufficialmente per un guasto sulla linea Telecom che, una volta risolto, la scorsa notte appunto, ha regalato la sorpresa della rete cambiata.



Qualcuno si è preoccupato lamentando la mancanza di informazione da parte del comune della partenza del servizio e l'ufficio ambiente ha confermato di non saperne nulla ma, questo, in realtà, è assolutamente regolare. Il 5G può essere installato senza permessi da parte delle amministrazioni comunali e senza che neppure, queste ultime, ne siano informate.



A rendere possibile l'installazione del 5G sulle antenne delle piccole celle è stata la commissione europea lo scorso primo luglio. Lo scopo è quello di accelerare il passaggio al 5G, alleggerendo la burocrazia amministrativa, e per favorire questo percorso, la commissione europea ha eliminato l'obbligo per i vari gestori di ottenere il permesso dai comuni in cui viene installato. Questa agevolazione di non piccola entità, è stata riservata solo alle cosiddette piccole antenne cioè piccole aree nelle quali si effettua il passaggio dalla rete preesistente a quella 5G. Non è ammessa per la creazione di nuove celle.



La commissione europea ha spiegato che le piccole antenne sono i nodi di accesso allo spettro a basso consumo per piccole aree e sono le infrastrutture fondamentali per realizzare una rapida rete 5G. Per individuare le aree che rispondano ai requisiti richiesti sono state messe regole ben precise sia sul volume visibile, sia sulle emissioni di onde elettromagnetiche che devono essere simili a quelle delle installazioni wi-fi e inferiori a quelle già esistenti 4G. Inoltre dovranno garantire, ai fini della salute pubblica, un’esposizione 50 volte inferiore al limite massimo consentito e riconosciuto come sicuro a livello internazionale.



Anche l’impatto visivo delle celle è stato contemplato dalla legge europea che ha imposto installazioni praticamente invisibili che non occupino un volume maggiore di 30 litri. La fiducia della commissione europea sull’installazione del 5G è sicuramente vasta: è previsto un importante sviluppo socio economico per l’Europa mediante l’abilitazione a nuovi servizi in settori basilari come sanità, assistenza, trasporti, energia, formazione e molti altri. Quindi tutto regolare per l’avvio del servizio a Marina di Carrara con buona pace degli ambientalisti che da mesi sollecitano chiarimenti a livello nazionale sul reale impatto sanitario della rete 5G.