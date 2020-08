Cronaca



Perdono il sentiero, rintracciata coppia di escursionisti

domenica, 9 agosto 2020, 18:13

Domenica impegnativa per il Soccorso Alpino della stazione di Massa. Poco dopo l'intervento sulle pendici del Monte Carchio (leggi qui), sempre da parte del 118, i tecnici sono stati attivati per una coppia di escursionisti (sessanta anni circa, di Quarrata) dispersi in località Campareccia, sul Monte Antona.



I due erano partiti dal Rifugio Città di Massa, addentrandosi poi nel bosco, ma ad un certo punto hanno perso il sentiero ritrovandosi sopra le pareti rocciose, non riuscendo ad orientarsi hanno dato l'allarme. La squadra del Soccorso Alpino è riuscita a rintracciare rapidamente i due grazie alle indicazioni geografiche precise date da quest'ultimi. La coppia è stata poi raggiunta e, una volta constatato che si trovavano in buono stato di salute, sono stati accompagnati fino al Rifugio da dove erano partiti.



Foto archivio