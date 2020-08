Cronaca



Poc, per le nuove edificazioni solo 80.290 mq: basta consumo del suolo, sì al riuso

venerdì, 7 agosto 2020, 15:33

«Stiamo ridefinendo gli strumenti di governo del territorio: dopo i Pabe e il Regolamento degli Agri, ieri è stata la volta del Piano Operativo Comunale. Si tratta di interventi tutti accomunati dallo stesso filo conduttore: avviare la città verso uno sviluppo sostenibile e resiliente»: il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha commentato così l’adozione da parte del consiglio comunale del nuovo Poc.

Un Piano che l’assessore all’Urbanistica Maurizio Bruschi ha definito “di transizione” e “di innovazione”. «Di transizione perché ha l’ambizione di anticipare alcune riflessioni e di mettere in campo progetti di lungo respiro che troveranno un più coerente completamento quando tutti gli strumenti e gli atti comunali saranno stati elaborati (Pabe, Poc, Piano strutturale e Regolamento Edilizio Comunale). E’ innovativo perché pone la questione ambientale al centro delle politiche di governo del territorio, sceglie di contenere il nuovo consumo di suolo e di favorire il riuso dell’esistente»: ha sintetizzato Bruschi.

L’assessore all’Urbanistica ha spiegato che «gli studi geologici e idraulici hanno messo chiaramente in evidenza che Carrara ha pagato un caro prezzo in termini ambientali e merita di essere risarcita». Sulla base di questa riflessione, l’amministrazione ha messo a punto un Piano che punta a «prevenire i rischi tenendo conto del cambiamento climatico, a riallacciare i nodi del sistema ambientale, a ridurre le situazioni di degrado e innalzare la qualità della vita dei residenti, il tutto anche mediante misure di compensazione e di mitigazione ambientale». Il piano abbandona quindi i grandi progetti, le grandi operazioni immobiliari e punta piuttosto su processi diffusi di riqualificazione da effettuarsi con investimenti contenuti, contenendo il consumo di suolo e puntando sulla valorizzazione e il recupero dell’esistente.

Tra gli interventi simbolo del Piano Operativo, Villa Ceci, San Martino, Avenza Stazione e l’area ex Enichem.

«Su villa Ceci abbiamo deciso di disinnescare il processo perequativo per Villa Ceci e di passare attraverso l’esproprio di una quota consistente del parco pubblico, per realizzare, quell’area per il tempo libero, lo svago, lo sport, di cui la città non può più fare a meno». L’amministrazione De Pasquale dunque ha messo una pietra definitiva sul vecchio progetto di perequazione che prevedeva attorno a villa Ceci l’edificazione di 91mila metri quadri, «un intervento che avrebbe ridotto il parco a una sorta di cortile condominale»: a conferma del cambio di linea rispetto al passato basti pensare che la superficie edificabile prevista nel nuovo Poc è complessivamente di 80.290 metri quadri. Il totale del dimensionamento impegnato dal Piano Operativo corrisponde al 6,3% del totale di Piano Strutturale e nel territorio urbanizzato il dimensionamento per la residenza è pari al 5,7% del totale stabilito dal Piano Strutturale.

Salendo dal mare ai monti, il Poc prevede per Avenza, la realizzazione di un nuovo polo intermodale nei pressi della stazione ferroviaria con un grande parcheggio scambiatore collegato al tracciato della nuova marmifera: questa approderà nell’area di San Martino dove sarà realizzato un parco pubblico di 16mila metri quadri. «In questo caso abbiamo ascoltato e accolto le richieste dei cittadini, arrivate nel corso degli incontri pubblici» ha sottolineato Bruschi. Per quando riguarda le attività produttive e industriali, il Piano punta sull’area ex Enichem dove, una volta completata la bonifica, sarà realizzata «una vasta area attrezzata sia per l'insediamento di nuove attività produttive sia come area di atterraggio di impianti industriali ed artigianali esistenti collocati in contesti inidonei».

«Il piano presentato non antepone alla visione la pura conservazione, non auspica scenari ipotetici di un ritorno al passato o alla campagna. E’ un piano concreto e fattibile: la sua sfida è provare a reinventare un futuro del territorio attraverso le sue fragilità e contribuire così al rilancio socio-economico di Carrara. Segna un cambio di rotta radicale rispetto al passato: se sarà compreso e condiviso da chi trae il proprio reddito dal mondo dell’edilizia, potrà portare benefici economici – amplificati dagli strumenti attivati dal governo, quali l’ecobonus e il superbonus - per la collettività nel suo insieme e per gli stessi addetti ai lavori. Se non ora, quando?» ha commentato Bruschi.

L’assessore all’Urbanistica ha concluso ringraziando a nome di tutta l’amministrazione comunale «i cittadini che attraverso i contributi pervenuti all’osservatorio e resi negli incontri pubblici hanno arricchito i contenuti del piano e permesso di definire alcune scelte strategiche per la città; i consiglieri per il lungo e prezioso lavoro delle commissioni, al garante del informazione per l’assistenza prestata agli incontri pubblici; i progettisti, per aver messo a punto una proposta di piano fortemente innovativa; il consorzio Zia nella figura di Norberto Petriccioli per la preziosa collaborazione; gli uffici che – ha concluso Bruschi - sono passati senza prendere respiro, in apnea, dall’impegnativo lavoro sui Pabe alla predisposizione di tutti gli atti necessari all’adozione del Piano Operativo».