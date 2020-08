Cronaca



Problemi in centro storico a Massa: il comitato si rivolge al sindaco

martedì, 25 agosto 2020, 17:21

di francesca vatteroni

Il comitato cittadini residenti centro storico di Massa ha raccontato le vicende spiacevoli che riguardano il centro storico della città.



In particolare il comitato ha spiegato ciò che accade in piazza Mercurio e zone limitrofe. Un problema emerso, ha spiegato Lisa Iannone, è quello dell'occupazione del suolo pubblico: "Il problema sull'occupazione del suolo è relativo al fatto che le attività commerciali hanno occupato i posti auto, e chi paga un abbonamento annuale non può usufruire di quei parcheggi perché sono stati occupati dai tavoli e metà via Beatrice rimane senza stalli."



L'altro problema fondamentale per i cittadini che risiedono nel centro storico è il disturbo della quiete pubblica notturna che definiscono completamente fuori controllo. Il comitato ha espresso così la sua esasperazione verso questa situazione. "Col passare delle settimane è evidente come non si possa o voglia mettere limiti e far rispettare le regole, e a nulla pare contare il nostro diritto al riposo, la tutela della nostra salute psicofisica e il degrado della citta. È incredibile come continue segnalazioni, mail, lettere rimangano inascoltate o lasciate in sospeso per giorni, come se non si trattasse di questioni gravi ed urgenti. Ci rivolgiamo alla Questura e alla Prefettura per poi arenarci di fronte ad un'Amministrazione cui a quanto ci è dato di capire fanno carico le responsabilità del caso. Ma uffici, Assessori e Sindaco tardano a rispondere, in alcuni casi non rispondono affatto, oppure sviano dalle questioni importanti. Solo dopo settimane di telefonate, mail, segnalazioni e lettere ufficiali, otteniamo finalmente un incontro con due assessori. Risultato? Un paio di promesse tardive riguardanti gli stalli del parcheggi ztl (poi tristemente disattese) e l'impegno a riportare al Sindaco le nostre richieste. Da lì in poi nessun cambiamento tangibile. Ancora notti insonni, chiamate alle forze dell'ordine, mail ... e alla fine usciamo con un articolo sul giornale perché non sappiamo davvero più cosa fare e tanti saluti alla nostra convinzione che i problemi si risolvano col dialogo e seguendo le regole, e non facendo polemica."



Il comitato si è rivolto al sindaco un'altra volta chiedendo: "Signor Sindaco dov'era la Polizia Municipale venerdì e sabato sera? Dove le mascherine obbligatorie dalle 18? E le norme del disciplinare per l'occupazione del suolo pubblico quando pensate di farle rispettare? E che ne è della nostre domande e richieste a cui nessuno ha risposto? Le facciamo un'ennesima facile domanda allora, anzi due, e ci risponda pure su un giornale se per lei è stato così difficile in più di due mesi dedicarci il suo tempo per risponderci direttamente o incontrarci. Quanti verbali per disturbo della quiete pubblica sono stati fatti da metà giugno ad oggi nel centro storico di Massa a fronte di tutte le nostre chiamate e segnalazioni? E quanti verbali per la mancata osservazione del disciplinare per l'occupazione del suolo pubblico a fronte delle evidenti irregolarità che da due mesi sono sotto gli occhi di tutti, vigili compresi, più volte chiamati ed intervenuti a controllare? Attendiamo le stesse risposte da una nostra richiesta di accesso agli atti ma purtroppo, come lei ben sa, ci vuole il suo tempo e intanto l'estate passa e noi non dormiamo e ci ritroviamo sotto le finestre uno schifo ... forse alla fine di questa triste estate finalmente sapremo dove e perché i nostri appelli siano finiti nel niente e nessuno abbia voluto o potuto aiutarci e tutelarci come prevede la legge."