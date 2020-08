Cronaca



"Progetto Policoro", il bando per un nuovo animatore

sabato, 15 agosto 2020, 08:56

Scade il prossimo 31 agosto, il Bando per selezionare, nella Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli, un «Animatore di Comunità», figura chiave del «Progetto Policoro», attivato dalla Chiesa su tutto il territorio italiano, con lo scopo di promuovere e sviluppare l’imprenditorialità giovanile. Il vincitore della selezione resterà in carica tre anni, e dovrà aiutare e accompagnare i giovani nel loro progetto imprenditoriale, dalle fasi ideative fino a quelle burocratiche.

L’«animatore di comunità» è inserito nella Curia Vescovile, e collabora attivamente con gli uffici diocesani di Pastorale Sociale e del Lavoro, Pastorale Giovanile e Caritas – che assieme costituiscono l’equipe di Progetto Policoro – stringendo rapporti propositivi con tutte le altre componenti della Curia. Si impegna a conoscere le filiere e gli stakeholder del territorio aderenti al Progetto, cercando di costruire una rete tra tutte le realtà e associazioni – non solo diocesane e parrocchiali – che si occupano più specificamente della formazione delle coscienze e del bisogno di una nuova concezione del lavoro (Coldiretti, CISL, Confcooperative, Banca Etica, Banche di Credito Cooperativo, Volontariato …).

Possono presentare domanda di partecipazione al bando i giovani di età compresa tra i 23 e i 35 anni che siano cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione Europea o cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, che abbiano residenza e domicilio in uno dei comuni della Diocesi di appartenenza, che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, patente auto di tipo B e buona conoscenza dei principali programmi informatici. La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata direttamente alla Diocesi e pervenire alla stessa entro e non oltre le ore 13 del 31 agosto 2020 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo diocesi.massa@progettopolicoro.it (il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda).

La domanda, firmata dal candidato, dovrà essere redatta secondo il modello riportato in riferimento al Bando Inecoop e corredata da «curriculum vitae» da allegare sempre via e-mail in cui dovranno essere segnalate le esperienze di servizio associativo ecclesiale, quelle di formazione ecclesiale, le esperienze professionali, quelle di formazione e istruzione, le competenze linguistiche e informatiche. Per info e scaricare i modelli richiesti dal bando, si può consultare il sito: www.massacarrara.chiesacattolica.it/progetto-policoro.