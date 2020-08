Protocollo d’intesa tra Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e Mangia Trekking

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 28 agosto 2020, 09:44

Pizzerie, bar e ristoranti pieni, negozi aperti, in parte, o con le vetrine accese e un po’ di gente a passeggio nel centro di Marina più di una normale serata del giovedì: da questo punto di vista la controversa cena in blu di Marina di Carrara è stata un successo

giovedì, 27 agosto 2020, 14:16

Il fatto è accaduto il pomeriggio del 25 agosto, nella zona balneare del Cinquale, nei pressi dello stabilimento “Beach Club”, quando due persone sospette sono state notate da alcuni cittadini, mentre prestavano particolare attenzione ad una bicicletta elettrica lì parcheggiata e chiusa con un lucchetto

giovedì, 27 agosto 2020, 12:56

Si è svolto lunedì 24 agosto sulla piattaforma Zoom il Congresso Provinciale AICS di Massa Carrara per il rinnovo delle cariche direttive

giovedì, 27 agosto 2020, 11:01

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che il dottor Giorgio Perutelli, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Carrara, cesserà la propria attività il 6 settembre

mercoledì, 26 agosto 2020, 16:17

L'Asl comunica i casi positivi di oggi, 26 agosto. Sono 20 nella zona apuane: 16 a Carrara (di cui 10 contatti di casi) e 4 Massa (di cui 3 contatti di casi). Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, all’ospedale Apuane 6 i ricoverati, di cui 4 dell’ambito territoriale di Massa Carrara e 2 residenti fuori Asl

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:30

Via Giovan Pietro, Via Toniolo e via Gino Menconi vuote, parcheggi liberi, rare e sparute auto in transito, pochissimi passanti. Questa la situazione di oggi. Video