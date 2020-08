Cronaca



"Questo battesimo non s'ha da fare"

lunedì, 24 agosto 2020, 12:39

di paola orrico

Raccolgo lo sfogo di una giovanissima mamma Alice Pucciarelli - massese ma residente col compagno a Sarzana.

Alice per questioni personali e famigliari - oltre che affettive - il giorno 7 agosto contatta il parroco della chiesetta in cui è stata battezzata per dare al piccolo Edoardo il sacramento del battesimo.

Come mi ha raccontato - ha aspettato che la situazione di emergenza Covid fosse più tranquilla per muoversi in tal senso, responsabilmente visto che ha anche una nonna inferma. L’esigenza di battezzare il piccolo nella sua chiesa e vicino alla casa dei suoi genitori le era sembrata quindi, la soluzione più saggia.

E lo sarebbe stata, se avesse parimenti incrociato un parroco “illuminato” oltre che dalla Fede anche dalla ragione.

Perché vedete - questa storia va raccontata - non solo perché mi è sembrato doveroso farlo, per questioni di mera cronaca; bensì perché non si ripeta più una situazione tanto avvilente.

Alice mi racconta di un dialogo al telefono col parroco, all’inizio svolto con toni pacati e civili, con domande standard ed una certa disponibilità a provvedere a battezzare il piccolo Edoardo; poi tutto cambia ed assume i contorni del racconto medievale, gotico, quando il prete scopre che Alice non è sposata.

Una cosa imperdonabile, un’eresia.

Però non siamo nella città di Massa nell’anno mille, ma in una moderna cittadina nel 2020.

Il parroco appena Alice gli comunica che non è convolata a “giuste e riparatrici” nozze (ndr) e ha osato mettere al mondo il piccolino senza un anello al dito, arrogandosi persino il diritto di battezzarlo - cambia completamente tono di voce e passa dalla disponibilità al sarcasmo e poi alla chiusura.

Sono bastati pochi minuti e la consapevolezza di aver a che fare con una “peccatrice” di tal risma per passare dal fissare una data del battesimo a chiudere baracca e burattini, tirando in ballo l’emergenza Covid.

L’amarezza di Alice ed il dolore per il sacramento negato, sono poi aumentate esponenzialmente di fronte alla notizia di un battesimo compiuto qualche giorno dopo nella stessa chiesetta, con lo stesso Don Abbondio ma con un altro più fortunato bambino.

Paradossale che la Chiesa Cattolica - con la ventata di modernità voluta da Papa Francesco e nonostante sia sempre stata compassionevole persino con: criminali, mafiosi, pedofili, clericali ladri e bugiardi, sia così rigida ed inflessibile con una bambino innocente di nove mesi appena.

Mi congedo da una Alice avvilita; dice che non battezzerà più Edoardo nella sua parrocchia e non si può che concordare con lei.

Auguro di cuore alla famigliola di trovare riparo e conforto morale e religioso in un altra parrocchia, accolti da un (vero) buon pastore.