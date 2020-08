Cronaca



Rinnovate cariche Aics: Carla Peruta riconfermata presidente

giovedì, 27 agosto 2020, 12:56

Si è svolto lunedì 24 agosto sulla piattaforma Zoom il Congresso Provinciale AICS di Massa Carrara per il rinnovo delle cariche direttive.



Alla presenza dei responsabili di settore, dei presidenti dei circoli e dei delegati, Carla Peruta è stata riconfermata a pieni voti Presidente del Comitato Provinciale Aics Massa Carrara. "Sono contenta di questa riconferma, ha dichiarato la Presidente Carla Peruta, stiamo vivendo brutto periodo sia come società civile che come terzo settore, pertanto la fiducia che mi riservano i miei affiliati la vivo come un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni. Si prospetta un periodo sicuramente non facile, ma con il sostegno dei nostri volontari sono sicura che torneremo ad essere presenti sui nostri territori, continuando ad aiutare per quanto ci sarà possibile i nostri soci collettivi con gli eventi e i campionati che sicuramente riusciremo a organizzare nei prossimi mesi. Saranno tanti i nuovi servizi per i soci che verranno attivati già dalle prossime settimane, con specialisti del settore. Verranno organizzati, direttamente dal Comitato corsi di formazione per i propri associati, e verrà creata una rete di conoscenza e informazione sulle opportunità che si stanno profilando a sostegno delle associazioni. Accanto ai Circoli ed Associazioni affiliate Aics ci sarà il nuovo servizio di diffusione sui social curato da Francesca Mattei con tante novità e rubriche dedicate alla conoscenza delle nostre realtà sul territorio. È un'agenda ricca di impegni e di progetti, con il nuovo consiglio direttivo, con tutti i responsabili di settore che verranno presto incaricati e con tutti i nostri circoli, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile e il nostro Comitato non avrebbe l'importante mission sociale e culturale che ricopre".



Il Congresso ha rinnovato anche i membri del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale, tra i quali è stata riconfermata Marilena Baratta come VicePresidente. Componenti Provinciali del Direttivo per il prossimo quadriennio sono stati eletti: Sandra Dalle Luche di Massa, Fabio Ravioli dalla Lunigiana, Marco Gianfranceschi di Montignoso, Tresconi Andrea dalla Lunigiana, Corsini Maria di Carrara, Focacci Filomena di Massa, Bigini Chiara di Massa, Lorieri M. Giovanna di Massa; Supplenti Daniele Carmassi di Massa e Antonio Musetti di Carrara. Revisore dei Conti il Dott. Franco Bay di Montignoso.