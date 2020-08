Cronaca



Rinnovato il direttivo dell’associazione Medici dello Sport: ecco i nuovi eletti

giovedì, 13 agosto 2020, 11:17

Si è svolta nei giorni scorsi a Villafranca Lunigiana l'Assemblea Elettiva dei Medici dello Sport provinciali di Massa-Carrara per comporre il nuovo direttivo per il Quadriennio Olimpico 2021- 2024. In questo contesto il Coni Provinciale Massa-Carrara non può esimersi da un doveroso ricordo circa la figura del compianto dottor Maurizio Fialdini, scomparso prematuramente lo scorso giugno mentre era in carica come presidente provinciale dei medici sportivi. Una figura umana e professionale veramente di grande spessore, rimpianta da tutti e non soltanto dal mondo sportivo. Dall’assise elettiva è uscito come nuovo presidente il dottor Cesare Tonini con il Consiglio Direttivo così composto: dottoressa Francesca Belatti, dottor Salvatore Marchini, dottor Roberto Natali, dottoressa Elena Zappia .

Per il Collegio dei Probiviri risultano eletti :dottor Cesare Andreani, dottoressa Annalisa Cenderelli, dottor Marco Piolanti.

A tutto il nuovo Direttivo dei Medici Sportivi' Provinciali di Massa-Carrara sono andate le più vive felicitazioni e auguri per un proficuo lavoro in sinergia e piena collaborazione reciproca con tutto il mondo sportivo provinciale da parte dell’Associazione Apuana Medico Sportiva Dilettantistica