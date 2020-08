Scoppia lite al mercato: colpisce l'avversario con una sbarra di ferro

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 17 agosto 2020, 20:52

Oggi, 17 agosto, i casi positivi diagnosticati nel territorio della ASL Toscana nord ovest sono stati 14 e si è verificato il decesso di un uomo di 77 anni, ricoverato all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, residente in provincia di Pisa. Dei 14 casi, ben 7 sono rientri dall’estero

domenica, 16 agosto 2020, 19:56

Il Governo di incapaci e mantenuti a sbafo decide di chiudere definitivamente le discoteche in tutta Italia giustificando la misura con il rischio di una seconda ondata di Covid-19. Mascherine obbligatorie ovunque o quasi, anche, pare, al cesso

domenica, 16 agosto 2020, 12:46

Intensa è stata l’attività della polizia della questura di Massa Carrara a seguito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio in occasione della movida con determinata attenzione per la zona di Marina di Massa, piazza Betti, via San Leonardo e via Ascoli

domenica, 16 agosto 2020, 12:41

L’indagato, denunciato alla competente autorità giudiziaria per furto aggravato, è un cittadino 44enne di Carrara con una lunghissima esperienza pregressa in delitti contro il patrimonio ed in particolare è noto alle forze dell’ordine in quanto specializzato nel furto di veicoli

domenica, 16 agosto 2020, 11:03

Già prima di Ferragosto erano stati notati alcuni attendamenti non autorizzati nella zona di Campocecina e si temeva perciò che in occasione della festività si potessero verificare comportamenti illeciti nella località, molto frequentata da escursionisti occasionali

sabato, 15 agosto 2020, 08:58

Insolita avventura di alpinismo lento, tra la sera e la notte, quella organizzata e svolta l’altra sera dall’associazione Mangia Trekking sull’Alta Via dei Monti. Nell’area di confine tra Toscana, Liguria ed Emilia