Cronaca



Sfonda il guard-rail col carro attrezzi e vola giù dai Ponti di Vara: illesa

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:13

di vinicia tesconi

Ha preso la rincorsa con il carro attrezzi e ha puntato dritta contro il guard rail del piazzale sopra ai Ponti di Vara, volando giù per la scarpata e terminando miracolosamente la sua corsa senza farsi un graffio. E’ successo stamani ad una donna sulla quarantina autista di carroattrezzi che nonostante lo spaventoso volo fatto per oltre centro metri è stata portata al pronto soccorso del Delle Apuane in codice giallo.



Non sono ancora state chiarite le cause del gesto ma la scelta del luogo - notissimo per il panorama suggestivo e straordinario sulle cave di Carrara ma anche, tristemente, per essere stato teatro di molti suicidi – fa pensare a un’intenzionalità ben precisa. La donna aveva tentato prima di abbattere con il suo mezzo il guard rail dal lato opposto del piazzale dei Ponti di Vara ma senza successo forse a causa di una massicciata più resistente che contiene la carreggiata. Dopo il primo tentativo fallito si è spostata sul piazzale, dove la larghezza le ha permesso di prendere la rincorsa sufficiente per sfondare la barriera e saltare di sotto.



Il mezzo, a quanto risulta, non si è ribaltato e, in qualche modo è riuscito a scendere lungo il dirupo portando sana e salva l’autista fino allo spiazzo sottostante. Un vero e proprio miracolo che ha impedito l’ennesima tragedia da associare a una delle mete turistiche più note della città.