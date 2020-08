Smarriscono il sentiero, due persone soccorse dal Sast

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 20 agosto 2020, 18:23

In base alle recenti disposizioni nazionali e regionali sono tre i percorsi, differenziati in base al Paese di provenienza, previsti per le persone che arrivino in Italia dall'estero

giovedì, 20 agosto 2020, 13:48

Confermata la nuova data per l’evento tecnico-commerciale organizzato da IMM CarraraFiere, posticipato per offrire all’utenza maggiori garanzie di sicurezza e realizzazione

mercoledì, 19 agosto 2020, 23:01

Questo pomeriggio la stazione di Massa del soccorso Alpino toscano è intervenuta sul sentiero n.41, nei pressi del Rifugio Città di Massa, per soccorrere un uomo di 75 anni

mercoledì, 19 agosto 2020, 16:54

I cluster attivi nella zona delle Apuane sono stati circoscritti. Il primo quello relativo alla casa famiglia che ospita cittadini nigeriani ha portato a 36 isolamenti e a 19 positivi, il neonato è risultato negativo. Per quanto riguarda il secondo cluster che ha interessato una comunità di cittadini domenicani sono 70 i...

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:29

Controlli straordinari dei militari dell’Arma in tutto il periodo di Ferragosto a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

martedì, 18 agosto 2020, 17:23

In tutta Italia passano al setaccio giovani italiani considerati alla stregua di untori e sputtanano discoteche e locali pubblici mettendo in mezzo alla strada migliaia di dipendenti, ma quando si tratta di dire qual è la struttura dove sono stati trovati dei clandestini positivi, bocca chiusa