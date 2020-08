SP15 Calcinaia: continuano i lavori sulla frana di Luscignano

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 7 agosto 2020, 15:33

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha commentato l’adozione da parte del consiglio comunale del nuovo Poc

venerdì, 7 agosto 2020, 14:17

È avvenuto oggi verso le 13 in viale XX Settembre all'altezza dell'ex sede del liceo scientifico Marconi in zona Stadio. Un ragazzo e una ragazza su una moto di grossa cilindrata sono stati presi in pieno mentre si immettevano sul viale da un'auto che scendeva in direzione Carrara Marina

venerdì, 7 agosto 2020, 11:23

E’ finito con la sua moto, di grossa cilindrata, sotto le ruote di un camion nei pressi dell’uscita di Carrara sull’autostrada A 12 Genova-Livorno. L’impatto, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, è stato devastante e il motociclista è morto sul colpo. Notizia in aggiornamento

giovedì, 6 agosto 2020, 13:28

E’ solo l’ultima indagine nel settore degli stupefacenti portata a termine dai carabinieri della compagnia di Carrara e questa volta a finire in manette è stato un ventenne del posto, ritenuto particolarmente attivo nel “giro” dei consumatori di hashish

giovedì, 6 agosto 2020, 13:20

Il giovane, vestito con abbigliamento da mare, infradito, borsa con teli, maschera e pinne, aveva con sé, opportunamente occultato, un bilancino di precisione, di colore grigio, utilizzato per mostrare agli acquirenti la veridicità del peso della sostanza venduta

giovedì, 6 agosto 2020, 09:07

Non è bastato l'episodio gravissimo avvenuto qualche giorno fa a Marina di Carrara avvenuto ai danni di una madre con il figlio in fragili condizioni di salute. Un'altra segnalazione è arrivata in redazione, assai grave