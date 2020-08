Tentano di rubare una bicicletta elettrica sul lungomare: denunciati due marocchini

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 27 agosto 2020, 12:56

Si è svolto lunedì 24 agosto sulla piattaforma Zoom il Congresso Provinciale AICS di Massa Carrara per il rinnovo delle cariche direttive

giovedì, 27 agosto 2020, 11:01

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che il dottor Giorgio Perutelli, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Carrara, cesserà la propria attività il 6 settembre

mercoledì, 26 agosto 2020, 16:17

L'Asl comunica i casi positivi di oggi, 26 agosto. Sono 20 nella zona apuane: 16 a Carrara (di cui 10 contatti di casi) e 4 Massa (di cui 3 contatti di casi). Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, all’ospedale Apuane 6 i ricoverati, di cui 4 dell’ambito territoriale di Massa Carrara e 2 residenti fuori Asl

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:30

Via Giovan Pietro, Via Toniolo e via Gino Menconi vuote, parcheggi liberi, rare e sparute auto in transito, pochissimi passanti. Questa la situazione di oggi. Video

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:28

Lo scopo è quello di sensibilizzare contro gli abbandoni e i maltrattamenti, affrontando le varie problematiche inerenti il mondo animale. La presidente è Valentina Montani e il vice Marco Ciuffi

mercoledì, 26 agosto 2020, 09:20

E' stato arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti nonché per guida sotto l’assunzione di droga, poiché nel sangue aveva anche tracce di cocaina e cannabinoidi