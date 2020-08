Terribile schianto in autostrada: muore motociclista

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 7 agosto 2020, 15:33

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha commentato l’adozione da parte del consiglio comunale del nuovo Poc

venerdì, 7 agosto 2020, 14:17

È avvenuto oggi verso le 13 in viale XX Settembre all'altezza dell'ex sede del liceo scientifico Marconi in zona Stadio. Un ragazzo e una ragazza su una moto di grossa cilindrata sono stati presi in pieno mentre si immettevano sul viale da un'auto che scendeva in direzione Carrara Marina

venerdì, 7 agosto 2020, 12:34

Proseguono in questi giorni i lavori della Provincia per il ripristino sulla frana di Luscignano, lungo la Sp 15 Calcinaia, nel Comune di Casola, dopo che erano ripresi nello scorso mese di giugno 2020 dopo la sospensione causata dall’emergenza Covid-19

giovedì, 6 agosto 2020, 13:28

E’ solo l’ultima indagine nel settore degli stupefacenti portata a termine dai carabinieri della compagnia di Carrara e questa volta a finire in manette è stato un ventenne del posto, ritenuto particolarmente attivo nel “giro” dei consumatori di hashish

giovedì, 6 agosto 2020, 13:20

Il giovane, vestito con abbigliamento da mare, infradito, borsa con teli, maschera e pinne, aveva con sé, opportunamente occultato, un bilancino di precisione, di colore grigio, utilizzato per mostrare agli acquirenti la veridicità del peso della sostanza venduta

giovedì, 6 agosto 2020, 09:07

Non è bastato l'episodio gravissimo avvenuto qualche giorno fa a Marina di Carrara avvenuto ai danni di una madre con il figlio in fragili condizioni di salute. Un'altra segnalazione è arrivata in redazione, assai grave