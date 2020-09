Cronaca



Turbini sul mare a Marina di Carrara: molta paura, ma nessun danno

lunedì, 31 agosto 2020, 14:39

di vinicia tesconi

Una serie di trombe d'aria si è formata in mare aperto di fronte al litorale di Marina di Carrara ed ha scatenato non poca preoccupazione in tutti gli abitanti della città dal momento che sono risultate visibili sin dalle colline che circondano il centro storico. I tornado, sicuramente imponenti per essere visibili anche a più di dieci chilometri di distanza, per fortuna hanno scaricato tutta la loro forza in mare declassandosi man mano che si avvicinavano alla terraferma. Lo spettacolo prodotto, tuttavia, è stato impressionante come testimoniano le moltissime immagini scattate dai cellulari che hanno riempito le piattaforme social. Tanto rumore per nulla, quindi è ovviamente gara allo scatto più impressionante.