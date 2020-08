Cronaca



Turista svizzera alle cave presa a male parole e strattonata da un noto operatore

giovedì, 6 agosto 2020, 09:07

di donatella beneventi

Non è bastato l'episodio gravissimo avvenuto qualche giorno fa a Marina di Massa avvenuto ai danni di una madre con il figlio in fragili condizioni di salute, un'altra segnalazione è arrivata in redazione, assai grave e ancora di più se si pensa che il turismo sta soffrendo come non mai a causa della pandemia, per cui ogni visitatore è oro e andrebbe trattato con tutti i riguardi.

Evidentemente c'è qualcuno che non lo afferra, adducendo presunti diritti di prelazione sulla gestione del business turistico e dando una pessima immagine di un comparto in cui essere accoglienti è un dogma. A farne le spese è stata Ursula Sutter, signora svizzera residente in Italia da anni, e il suo nipotino in visita alle cave di Carrara, un desiderio per il piccolo, tanto agognato : la nonna decide di portarlo al Marmotour di Francesca Dell'amico, ideale per un'esperienza in sicurezza, purtroppo l'attrazione recentemente ha cambiato accesso e le segnalazioni stradali sono del tutto assenti nonostante le ripetute richieste dei proprietari per cui Ursula parcheggia nei pressi del ponte di Vara e si dirige con il bimbo al bar per chiedere informazioni.

Non fa in tempo ad aprire bocca che accade qualcosa di inaspettato: "Un uomo grande e grosso che era lì - dice la signora - ha cominciato ad urlare al mio indirizzo con parole veramente offensive, irripetibili per farmi spostare la macchina, che ammetto, non era parcheggiata correttamente e me ne ero scusata. Non contento, mi ha preso per le spalle e mi ha strattonato più volte, rischiando di cadere, cosa che non mi posso permettere, sono anziana e devo essere operata alle ginocchia per cui una caduta può essermi fatale e per fortuna ciò non è avvenuto. Però sia io e soprattutto mio nipote eravamo spaventati e agitati perché quell'uomo non la finiva, lo eravamo al punto che abbiamo perfino sbagliato strada e meno male che il gentilissimo personale del Marmotour ci è venuto a prendere e hanno svolto un servizio veramente professionale e il mio nipotino, più che felice. ".

L'uomo in questione, che viene riconosciuto grazie all'aiuto di alcune persone del posto, è assai noto in zona, essendo un operatore del turismo molto conosciuto.