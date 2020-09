Cronaca



25 Novembre: parte da Carrara campagna nazionale "Oltrepassare la violenza", l'iniziativa di Emma Castè per i comuni italiani

mercoledì, 23 settembre 2020, 10:36

I Comuni d'Italia insieme per "Oltrepassare la violenza". È l'ambizioso progetto di Emma Castè, vulcanica restauratrice e direttori artistico di molte manifestazioni culturali insieme all'ecclettico artista Gian Carlo Pardini, che metterà in connessione il 25 novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne, tanti comuni d'Italia attraverso un flash mob multimediale. Impegnata da tanti anni per sensibilizzare l'opinione pubblica contro le violenze di genere, tra le sue installazioni più celebri ci sono le scarpette rosse di Torano diventate una installazione fissa oltre al ciclo di convegni annuale RispettiaAmoci, il nuovo progetto ha trovato già l'adesione dei primi comuni. Al progetto hanno contribuito Mario Pisani, Lucrezia Cerrati, fotografia e montaggio Emmepisa ed è distribuito da EAcomunicazione. La partecipazione non ha finalità economiche e non è richiesta alcuna quota di partecipazione ai comuni. Il filo conduttore destinato a legare le comunità d'Italia attraverso i municipi, le case dei cittadini, saranno la proiezione in contemporanea (alle ore 11.00) di un video-spot all'interno di un momento istituzionale e la pubblicazione mediante cartellonistica di quattro fotografie che richiameranno il tema della violenza sulle donne. Il materiale documentale raccolto, come articoli, foto, interviste e video diventeranno poi patrimonio comune mediante una speciale pagina Facebook così che appartenga a tutti. "Ho deciso di usare la mia faccia perché è un volto qualsiasi di una donna qualsiasi – ha spiegato la Castè – come tante. L'intento è quello di unire con un messaggio comune i municipi di tutta Italia al di là del colore politico, economico e sociale. E' un messaggio di repulsione collettiva quello che deve partire dai territori nei confronti della violenza sulle donne e di genere. Ho iniziato a sentire l'esigenza di fare qualcosa per le donne, per noi, dopo il tragico femminicidio di una mia coetanea che mi provoca ancora tremore e sgomento. Sono passati diversi anni da quel fatto. Lo faccio per lei, e per tutte le donne ammazzate, e per tutte le donne che in questo istante sono vittime di violenze fisiche e verbali".