Bergiola nel degrado: scritte di protesta su strade e muri

giovedì, 17 settembre 2020, 15:58

di francesca vatteroni

Bergiola Foscalina senza pace. Sono ormai anni che questo paese a monte è contrassegnato da problematiche che, ad oggi, hanno portato qualche abitante della frazione a “provocare” le amministrazioni comunali. Infatti in queste ultime settimane sono apparse sull’unica strada che porta al paese, scritte che descrivono il degrado dell’asfaltatura, che risulta molto pericolosa per chi è costretto a percorrerla tutti i giorni. “Fate ridere”, “Strada spolpata”, “Strada disastrata n°1” sono alcune delle frasi che evidenziano i tratti della strada più pericolosi. Sembra esserci, da parte dell’amministrazione comunale un’indifferenza assoluta, per le sorti e la considerazione dei cittadini, che ha lasciato nel completo abbandono l’intero paese dall’inizio del mandato.



Ci sono infatti altre grosse problematiche che gravano su questo paese: l’asilo è stato chiuso, la ex-scuola elementare, luogo molto significativo per questa comunità, che è inagibile, pericolante e in condizioni disastrate da quasi vent’anni anni, il muro della piazza principale che ha ceduto, sotto il quale dei bambini stavano giocando e i lavatoi che rischiano di crollare. Davanti a tutte queste problematiche i cittadini si sono rivolti al comune che ha risposto mettendo i sigilli e rendendo completamente inaccessibili la maggior parte di questi luoghi. Ad oggi i bambini del paese non hanno una struttura o luoghi sicuri dove poter giocare, le famiglie e gli abitanti non hanno posti per poter vivere una convivialità e il paese rimane nell’oblio più totale. A questo punto sorge una domanda, ma i soldi dei contribuenti del paese dove vanno?



A coronare questo quadro un fatto ancora più spiacevole. Nella notte del 15 settembre altre frasi di sgomento sono apparse sul muro della ex-scuola elementare nei pressi della quale si svolge la cerimonia di commemorazione dell’eccidio. “Bergiola è nel totale abbandono grazie a questa amministrazione comunale”, “Questo è il degrado che avete creato”. Alle ore 10.00 del 16 settembre proprio nei pressi della scuola si è tenuta la cerimonia commemorativa, organizzata dal comune di Carrara, per cui queste frasi sono state coperte da due bandiere, cerimonia finita, farsa finita. Dalle foto dell’evento pubblicate dal primo cittadino sul social sembrerebbe che nulla di tutto questo esista. Sono 20 anni che al paese viene promessa una ristrutturazione di questa scuola ma, di solito, le persone smettono di credere a Santa Claus dopo, circa, i primi 8 anni della loro vita.